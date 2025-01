Evelyn Castro, da série 'Encantado's', perde 16 quilos de gordura

O nutrólogo que cuida da alimentação de Evelyn Castro mostrou o quanto de gordura a atriz perdeu no processo de emagrecimento

A atriz Evelyn Castro, a Maria Augusta da série 'Encantado's', do Globoplay, perdeu cerca de 16 quilos de gordura após passar uma mudança em sua alimentação e manter uma rotina de exercícios.

No Instagram, o doutor Álvaro Amaral, nutrólogo da artista, mostrou o antes e depois do corpo de Evelyn e falou sobre a perda de peso dela. "Cada etapa foi pensada com cuidado, analisando deficiências, ajustando hábitos e compreendendo o corpo como um todo."

"Ao longo desse acompanhamento, Evelyn perdeu incríveis 15 a 16 quilos exclusivamente de massa de gordura, uma conquista que representa não só números na balança, mas um grande avanço na saúde e qualidade de vida", ressaltou o profissional.

O médico também contou que ao longo do processo, Evelyn usou suplementos como whey protein, creatina e ômega 3. Além disso, a atriz também teve ajustes de vitaminas e minerais.

Confira:

Antes e depois de Evelyn Castro - Foto: Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dr Álvaro Amaral | Nutrólogo no Rio de Janeiro (@dralvaroamaralnutrologo)

Evelyn Castro assume sentimento de culpa ao falar de maternidade

Evelyn Castro bateu um papo exclusivo com a CARAS Brasil sobre o filme e a carreira de cantora. Na expectativa para o lançamento do novo trabalho, a atriz ainda fez uma reflexão sobre a maternidade e o quanto as mulheres independentes como ela precisam se desdobrar para não deixar o lado mãe esmorecer diante de tantas responsabilidades. A artista também abre o coração e confessa sentimento de culpa: "O patriarcado colocou em nós".

Sucesso na série Encantado's, do Globoplay; no humorístico Tô de Graça, do Multishow; e no quadro TV Teca, do Caldeirão com Mion, na Globo; Evelyn, mãe do pequeno Juan, de 10 anos, destaca: "O mais importante é ser mãe, o mais importante mesmo. A culpa, infelizmente, é algo que a sociedade colocou em nós, mulheres. Infelizmente, tenho que dizer que ainda sinto esse sentimento horroroso que o patriarcado colocou em nós. Sim, eu sinto culpa", confessou. Veja a entrevista completa!

Leia também:Evelyn Castro revela que foi traída: 'Uma vida dupla desde o início'