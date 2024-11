Esposa revela que Mauricio Kubrusly cogitou eutanásia após diagnóstico

Esposa de Mauricio Kubrusly contou que fez o ex-repórter da Globo desistir da ideia de eutanásia após receber diagnóstico

Ex-repórter da TV Globo, Mauricio Kubrusly leva atualmente uma vida mais reservada e bem diferente de quando trabalhava nas telinhas. Afastado da profissão desde 2019, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal, o jornalista vive no sul da Bahia com a esposa, Beatriz Goulart.

Em entrevista recente à revista 'Veja', a companheira de Mauricio abriu o coração e falou um pouco sobre a descoberta da doença. De acordo com Beatriz, até pouco tempo, o comunicador tinha consciência do diagnóstico.

"Maurício manteve por muito tempo a consciência do que estava acontecendo. Tanto que, no meio da pandemia, depois de quase duas décadas de um relacionamento em casas separadas, ele propôs: 'É hora da gente morar junto. Estou esquecendo as coisas'", recordou ela, mencionando a luta do jornalista, que já dura sete anos.

Por não saber quanto tempo conviveria com a doença, Beatriz Goulart revelou que Mauricio Kubrusly cogitou a eutanásia - procedimento em que o paciente pede para morrer de forma indolor. A prática , proibida no Brasil, é legal em alguns países. A esposa do ex-repórter, no entanto, o fez desistir da ideia.

"Numa situação como a que estamos passando, a morte é um assunto. Mauricio chegou a mencionar seguir o mesmo caminho escolhido por Antonio Cicero [escritor falecido em outubro deste ano por eutanásia]. 'Não tenho mais o que fazer aqui', disparou certa vez. Eu o demovi da ideia. Não vou ficar viúva. Mas estou me preparando para o dia em que ele esquecer meu nome", relatou ela.

Vale lembrar que a vida de Mauricio Kubrusly será retratada em um documentário original da Globoplay. A obra, intitulada 'Kubrusly: mistério sempre há de pintar por aí', resgata reportagens, além de abordar detalhes da vida pessoal do jornalista, que não se recorda mais da sua carreira devido à doença.

