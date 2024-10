Morre o poeta Antonio Cícero, irmão de Marina Lima, aos 79 anos

Irmão da cantora Marina Lima, o poeta Antonio Cícero deixou uma carta de despedida explicando a decisão de realizar eutanásia

Irmão da cantora Marina Lima, o poeta Antonio Cícero faleceu nesta quarta-feira, 23, aos 79 anos, na Suíça, após praticar uma eutanásia. A decisão do escritor foi explicada através de uma carta de despedida.

De acordo com o texto, Antonio optou por uma morte assistida, permitida no país onde ele estava, após receber diagnóstico de Alzheimer. Segundo a Academia Brasileira de Letras (ABL), o corpo do poeta será cremado e não haverá velório.

"Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer. Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi", declarou ele na carta.

"Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo. Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. [...] Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços", completou o escritor.

Ao longo de sua extensa carreira, Antonio Cícero colaborou com grandes artistas da música brasileira como Lulu Santos, Orlando Morais e Adriana Calcanhotto. Por meio de suas redes sociais, Marina Lima compartilhou uma imagem de luto com o ano de nascimento e morte do irmão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Lima (@marinalimax1)

Quem era Antonio Cícero?

Além de escritor e poeta, Antonio Cícero Correira Lima também foi compositor e filósofo, eleito em 2017 como membro imortal da Academia Brasileira de Letras. Em 1969, devido a conflitos políticos, ele passou a residir em Londres, na Inglaterra, e finalizou os estudos no exterior.

Leia também: Marina Lima vê trabalho atravessar gerações