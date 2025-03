Xuxa passa por procedimento estético cirúrgico e revela o motivo

Xuxa Meneghel conta que realizou um procedimento estético cirúrgico contra a alopecia após contar que queria raspar o cabelo

A apresentadora Xuxa Meneghel surpreendeu ao contar que passou por um transplante capilar. O procedimento estético é feito de forma cirúrgica e consiste em remover os folículos de uma área do couro cabeludo e implantá-los em outra região da cabeça.

A estrela contou que fez o procedimento após ser diagnosticada com alopecia, que causa a queda de cabelo e falhas no couro cabeludo. Com isso, Xuxa espera voltar a ter maior volume capilar.

" Tirei cabelinhos da parte de trás da cabeça e coloquei aqui em cima, na rodelinha, e na frente, nas entradas. Fiz há uns 20 dias. Daqui a três meses, esses fios devem cair e vão nascer outros no lugar. Eu não queria ter muito cabelo, só queria ter um cabelinho legal, sabe? Que não ficasse aparecendo as falhas...", disse ela ao jornal Extra.

Inclusive, ela torcer para o cabelo crescer e conseguir fazer seu penteado do passado. "Eu adoro cabeça raspada, adoro! Pensei em raspar de máquina quatro e pintar de branquinho, para ficar uma coisa bem futurista. Mas agora, com esse cabelo novo vindo, quem sabe eu não coloque elásticos e crie duas xuquinhas de 5cm de cada lado... Essas vão ser minhas, originais!", afirmou.

A rainha dos baixinhos ainda comentou que espera ser um exemplo para outras pessoas que também sofrem com a alopecia. "Estou nesse processo, inclusive para incentivar outras mulheres com alopecia. Homens costumam recorrer ao implante, a gente não. Eu quero muito que o meu dê certo para que as mulheres também tenham essa vontade de fazer", declarou.

Xuxa já disse que rasparia o cabelo

A apresentadora Xuxa Meneghel participou do programa Casa de Verão da Eliana, no GNT, e falou sobre uma condição hereditária que causa a queda do seu cabelo. Ela disse que o seu volume capilar reduziu nos últimos anos e que ela pensa em raspar todos os fios.

"Tenho alopecia genética. Minha mãe ficou careca, tenho entradas, pouco cabelo. Sou bem carequinha. Minha vontade é de realmente passar a máquina zero, mas acho que as pessoas ficariam assustadas", afirmou ela.

Então, a rainha dos baixinhos ainda comentou sobre o etarismo e a pressão para estar sempre jovem. "Todo mundo sabe que gosto de ir ao dermatologista, mas não gosto de fazer coisas radicais. As pessoas ficam falando 'Ah, como ela está velha'. Não precisam mais falar. Elas têm que saber que tenho espelho em casa, me vejo e me comparo quando tinha 20, 30 anos. Sei quem me tornei, a pele que tenho. Acho uma perda de tempo ficarem me chamando de velha", declarou ela.

Leia também: Xuxa homenageia a mãe no dia em que completaria 88 anos: 'Com muita saudade'