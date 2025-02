Médica de Lexa faz alerta sobre diagnóstico da cantora: 'Assunto muito sério'

Em meio ao luto pela morte da filha, Sofia, do noivado com o ator Ricardo Vianna, a cantora Lexa usou as redes sociais para compartilhar um alerta

Em meio ao luto pela morte da filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna, a cantora Lexa usou as redes sociais para compartilhar um alerta nesta terça-feira, 25. Ela publicou um vídeo de sua obstetra, Camila Martin, explicando mais sobre o seu diagnóstico: um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Hellp.

"Vim falar de um assunto muito sério, uma doença que ainda é a principal causa de morte materna no Brasil, a pré-eclâmpsia. Lexa decidiu transformar sua dor em um alerta para ajudar outras mulheres e sua famílias. Infelizmente, não conseguimos eliminar completamente os casos, mas podemos prevenir muitos deles com boas práticas obstétricas e conscientização", iniciou Camila no vídeo.

"E essa discussão está ganhando espaço no Brasil. Eu tenho certeza que cada vez mais os sintomas não serão subestimados. A pré eclâmpsia é uma condição médica séria que afeta gestantes. É caracterizada pelo aumento da pressão e frequentemente pela presença de inchaço ou proteína na urina após a vigésima semana de gestação" , esclareceu a especialista, que acrescentou que a doença é responsável por aproximadamente 25% dos óbitos maternos registrados no Brasil.

E continuou explicando: "O rastreamento da pré eclampsia acontece no primeiro morfológico. Para pacientes de risco, indicamos o uso de aspirina preferencialmente associada ao uso de cálcio. A pré eclâmpsia tem prevenção, mas nem todos os casos podem ser evitados. Outros fatores também são importantes na prevenção: identificação de doenças associadas, uma alimentação equilibrada, atividade física adequada, manejo de stress".

Em seguida, ela relembrou que a gravidade do quadro de Lexa levou a equipe médica a decidir pela internação para acompanhamento do quadro. "Após duas semanas, não podíamos mais esperar. A lexa começava a apresentar sinais de agravamento com disfunção hepática severa com sintomas associados. A decisão foi tomada para salvar a vida das duas. O parto aconteceu sem intercorrências, mas infelizmente a prematuridade extrema ainda era um grande desafio", recordou.

Veja o vídeo completo: