Elton John revela quantas cirurgias que já fez e brinca: 'Não sobrou muito de mim'

Ainda na entrevista, Elton John se derreteu pela família e explicou também a razão pela qual não pretende mais fazer turnês: 'Tive sucesso'

Elton John abriu o jogo falando sobre as cirurgias a que se submeteu ao longo dos anos para explicar a nova fase da carreira. O britânico se aposentou das viagens se apresentando ao redor do mundo, em julho, no último show da turnê mundial "Farewell Yellow Brick Road".

"Para ser honesto com você, não sobrou muito de mim", brincou a voz de hits como "Can You Feel The Love Tonight?" e "Goodbye England's Rose", após a exibição de "Elton John: Never Too Late", no Festival de Cinema de Nova York, nesta terça-feira, dia primeiro.

"Não tenho amígdalas, adenoides ou apêndice. Não tenho próstata. Não tenho quadril direito, joelho esquerdo ou joelho direito", iniciou o cantor. "Na verdade, a única coisa que me resta é meu quadril esquerdo. Mas ainda estou aqui. E não posso agradecer [o suficiente]. Vocês são as pessoas que me fizeram".

O cantor e compositor também se derreteu pelo marido, David Furnish, e pelos filhos do casal, Zachary, e Elijah, que têm 13 e 11 anos, respectivamente. “As coisas mais importantes na minha vida são David, Zachary e Elijah, minha família e meus amigos. Encontrei a utopia e estou muito emocionado”.

O astro afirmou ainda que “nunca sentiu felicidade” como está agora, enquanto explicava a decisão de se afastar da vida na estrada. “Como vocês sabem, decidi parar de fazer turnês porque tenho 77 anos. Fiz tudo o que havia para realizar, para tocar. Tive sucesso. Estive lá e consegui. Preciso abrir espaço, porque ainda terei música em minha vida".

Elton John reflete sobre desinformação nas redes

Em 2022, Elton John declarou frustração com as redes sociais e com a desinformação. Na ocasião, o artista apontou que sairia do Twitter, atual X, e culpou as diretrizes da plataforma pelo ocorrido:

“Toda minha vida eu tentei usar minha música para unir as pessoas. Me entristece ver como a desinformação está sendo usada para dividir nosso mundo. Eu decidi não usar mais o Twitter, devido a sua recente mudança na política que permitirá a desinformação florescer sem checagem”, escreveu.