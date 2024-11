Eliezer revela problema de saúde que o deixou na UTI

Marido de Viih Tube, o ex-BBB Eliezer choca ao revelar que passou por procedimento cirúrgico e ficou na UTI antes do nascimento do filho caçula

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer passou por um susto com sua saúde ao ser internado às pressas poucos dias antes do nascimento do filho caçula, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube. Apenas neste domingo, 24, ele contou que foi parar na UTI ao fazer um procedimento cirúrgico de emergência.

Eliezer realizou um cateterismo de emergência, que é feito quando aconteceu a obstrução das artérias e impede a passagem do sangue para o coração. Ele contou que escondeu a informação dos internautas porque não queria preocupar a sua família que mora longe.

"Eu não sabia que isso tinha caído na internet, que tinha ficado público. Eu não contei porque eu não queria preocupar a minha família que mora em Volta Redonda - eu moro em São Paulo. O que aconteceu foi que três dias antes da gente ter o Ravi, eu passei por um cateterismo de emergência. Cheguei a ficar na UTI por um dia, internado. Foi um grande susto e foi isso. Está tudo bem agora”, disse ele.

Por que Eliezer escondeu a informação e como a família descobriu?

Então, Eliezer explicou o motivo para ter guardado a informação apenas para sua família: "Como eu falei, não contei por alguns motivos pessoais e o principal deles é que estava acontecendo algumas coisas e que não queria preocupar ainda mais a minha família que mora longe de mim e a gente estava muito ansioso, na expectativa para começar o trabalho de parto. Eu estou bem agora”.

Porém, Eliezer não manteve o segredo da família por muito tempo. Enquanto ele ainda estava na UTI, o pai dele descobriu o que aconteceu com o filho. "Meu pai sonhou comigo na quinta-feira de noite, a noite inteira. Na sexta-feira, ele tentou falar comigo e não conseguiu porque eu estava na UTI. No final do dia, ele ligou para a Viviane, que é a mãe da Viih e sabia o que tinha acontecido, só que eu não tinha comunicado para ela que eu não tinha contado pra minha família o que tinha acontecido. O meu pai ligou para a Viviane porque achou que o Ravi estava nascendo, porque não conseguia contato com a gente. E a Viviane, quando recebeu a ligação do meu pai, achou que ele queria saber notícias minhas. E ela acabou falando na ligação: E o susto que o Eli deu na gente, hein? E o meu pai: Como assim susto? O cateterismo… Para ver como não tem como esconder”, afirmou.

O que é cateterismo de emergência?

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, o cateterismo é um procedimento feito para diagnosticar ou tratar doenças cardíacas. O procedimento é feito por meio da introdução de um tubo flexível na artéria do braço ou da perna e que é conduzido até o coração. Com este acessório, os médicos conseguem remover placas de gordura, colesterol, cálcio e outras substâncias que podem bloquear a artéria do coração.

O acúmulo de substâncias nas artérias podem restringir o fluxo de sangue que chega ao coração. E o procedimento também é necessário para diagnosticar outras condições cardíacas, como o funcionamento das válvulas e músculo cardíaco. Geralmente, o procedimento é feito quando o paciente relata dor no peito.

Como o cateterismo é feito?

O cateterismo é feito com anestesia local e um pequeno corte no braço ou na perna para a introdução do tubo flexível. O cateter é guiado até o coração e o médico localiza os possíveis pontos de entupimento da artéria.

