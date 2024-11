Eliezer faz suspense sobre próximo filho ao exibir tatuagens em homenagem à família

Será? O influenciador Eliezer revelou que reservou espaço para o próximo filho perto das tatuagens em homenagem à família: "Vai que"

Nesta quinta-feira, 21, Eliezer usou as redes sociais para compartilhar detalhes de sua nova tatuagem. O influenciador já tinha sua digital e a de Viih Tube, e os pés de Lua Di Felice, de 1 ano e 7 meses, agora, ele atualizou a 'tattoo' com o pé do filho caçula, o pequeno Ravi, de 10 dias de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-BBB brincou sobre a possibilidade de ter um próximo filho. "Agora a tatuagem está completa… ou não (vai que vem mais um né?)", iniciou.

"Quando a Lua nasceu, peguei as nossas digitais para fazer a tatuagem em homenagem a Lua, deixei um espacinho pq pensei 'um dia… vai que…', agora menos de 2 anos depois o espaço foi preenchido com um pezão lindo do Ravi.", refletiu Eli.

"Que louco a vida é né?! Basicamente uma montanha russa, você está rindo e do nada medo, chora no caminho, se arrepende mas sempre te surpreende e no final, fica tudo bem. É uma analogia estranha vindo de quem não gosta de montanha russa mas, se parar pra pensar, 2 anos atrás quem eu era? Como eu era? E daqui há 10 anos… como eu vou ser? Enfim… o importante é se divertir e ser feliz no caminho. Não faço ideia do porquê estou escrevendo isso tudo, é que, quando paro pra pensar no rumo que minha vida tomou eu ainda fico surpreso e feliz", finalizou o papai coruja.

Confira a tatuagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eli (@eliezer)

Eliezer se surpreende com atitude de Lua após chegada do irmão

Recentemente, Viih Tube e Eliezer deram as boas vindas para Ravi. O casal já tem Lua, de um ano. Em seu Instagram Stories, o ex-BBB comentou um pouco sobre como tem sido a nova rotina com dois filhos.

"Como tem funcionado a rotina aqui em casa... Eu e a Viih tínhamos combinado antes, que assim que o Ravi nascesse eu ia focar muito mais na Lua e não no Ravi. Porque nessa primeira fase, quando ele está acordado, ele está precisando 100% da mãe porque está mamando. Então, a gente tem se dividido assim. As coisas que a Viih fazia eu tenho feito com a Lua mais as coisas que eu fazia, e tenho inserido a Lua na rotina com o bebê. A gente está entendendo ainda como fazer isso", disse ele.

Em seguida, o famoso contou que se surpreendeu com uma atitude da primogênita. "E a Lua é extremamente esperta e inteligente. Hoje de manhã ela pediu para ver a mamãe. Aí entramos, a Viih estava dormindo. A Viih acordou e falou assim para ela: 'Filha, a mamãe precisa dormir'. Aí a Lua falou assim para Viih: 'Mamãe mimir?'. Aí ela: 'Tchau, mamãe". E saiu do quarto andando igual uma adulta, foi embora do quarto para deixar a Viih dormir. Ela é extremamente inteligente, ela entende tudo o que está acontecendo".