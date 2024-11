Viih Tube emociona com fotos de seu parto e dá detalhes do rosto de Ravi

Após um dia do nascimento de seu filho Ravi, Viih Tube emociona ao revelar alguns cliques de seu trabalho de parto e falar sobre experiência

Um dia após o nascimento de seu filho com Eliezer, Ravi, a influenciadora digital Viih Tube compartilhou algumas fotos de seu trabalho de parto e falou um pouco do momento que vivenciou para trazer ao seu segundo herdeiro ao mundo.

Sem dar muitos detalhes de como teria o parto, a empresária, que se preparou para ter um parto normal, apenas comentou quando e que horas o bebê veio ao mundo. Além de falar sobre seu peso e tamanho, Viih Tube adiantou que ele é a cara da irmã, Lua, de um ano, mas ainda não revelou seu rosto.

"Às 21h de domingo comecei a sentir contrações e jurava que eram apenas prodomos. 38 semanas e 4 dias. E ele escolheu essa data tão linda pra vir, Ravi nasceu 11/11, 19h49. Com 3.760, 49cm. Foi um dia que me ensinou muita coisa! Que eu senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente! Me dando discernimento. Logo conto tudinho pra vocês como foi!", escreveu.

Em seguida, a famosa falou que os filhos se conhcerão ainda. "Amanhã será o encontro dos irmãos, e assim que a lua conhecer ele, eu mostro amanhã o rostinho dele pra vocês também. Mas só um spoiler: A CARA DA LUA", prometeu.

Eliezer fala sobre o nascimento do filho com Viih Tube

O influenciador digital e ex-BBB Eliezer apareceu nas redes sociais nesta terça-feira, 12, para falar sobre a emoção com o nascimento do segundo filho, Ravi, fruto do casamento com Viih Tube. Nos stories do Instagram, ele contou que a esposa está bem e descansando após muitas horas de trabalho de parto.

Ele contou que Viih Tube continua no hospital, mas está tudo bem. "Ravi nasceu. Estou indo para casa ficar um pouco com a Lua porque ainda estamos no hospital. Vocês perguntaram da Viih, se ela está bem e está ótima. Não apareceu porque está descansando, foram muitas horas de trabalho de parto",disse ele.

