Eliezer exibiu um momento carinhoso com o filho caçula nas redes sociais: ele deu banho no pequeno Ravi, que visitará Viih Tube na UTI

Viih Tube receberá uma visita muito especial nesta sexta-feira, 15! Por meio dos Stories no Instagram, Eliezer mostrou a preparação de Ravi para visitar a mamãe no hospital. A influenciadora, que também é mãe da pequena Lua, segue internada na UTI, com o quadro de saúde estável, segundo informações da assessoria.

Ainda de manhã, o papai coruja exibiu registros dando banho no filho caçula. "Se arrumando para ver a mamãe", escreveu o ex-BBB. "Ele é muito lindão", completou no story seguinte.

Vale lembrar que Viih Tube foi levada para a UTI poucos dias após o nascimento do segundo filho. Ela precisou receber transfusão de sangue e ficar em observação. Antes de ser levada para a área de tratamento intensivo, a influencer contou que o filho quase foi para a UTI Neonatal depois do nascimento, mas ele se recuperou rapidamente e não foi necessário.

No início da noite de quinta-feira, 14, a equipe dela divulgou um comunicado sobre o quadro de saúde da artista. O documento informou que Viih está com o quadro estável e sem previsão de alta. “O quadro de Viih Tube segue clinicamente estável. Ela continua na UTI, sendo monitorada pela equipe médica. Não há previsão de alta. Estas são as únicas informações que a assessoria tem, até o momento. Caso haja novidades, será atualizado”, informou a assessoria de imprensa dela ao Hugo Gloss.

Eliezer atualiza estado de saúde de Viih Tube

Viih Tube foi internada na UTI três dias após o nascimento de Ravi, seu segundo filho com Eliezer. O casal também tem Lua, de um ano. Na última quinta-feira, 14, o ex-BBB compartilhou um vídeo em seu Instagram Stories e atualizou os fãs sobre o estado de saúde da youtuber.

"Estou passando aqui para tranquilizar vocês. Primeiro para dizer que realmente a Viih precisou de uma transfusão de sangue nessa madrugada e era mais seguro fazer isso na UTI. Ela continua na UTI. Mas ela está estável, está bem. Eu estou aqui com o Ravi, o Ravi está lá com a mãe dela, mas a gente está tendo contato. Já já ela aparece quando ela melhorar, se recuperar, mas estamos bem", disse ele.