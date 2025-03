Eliezer conta que fez procedimento cirúrgico simples e mostra antes e depois

O ex-BBB e influenciador Eliezer usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para compartilhar que passou por um procedimento cirúrgico simples

O ex-BBB e influenciador digital Eliezer usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para compartilhar que passou por uma frenotomia. O procedimeto cirúrgico simples trata-se de um corte parcial para retirar o freio abaixo da língua.

Nos registros, ele detalhou: "Olha como era enorme", disse ele ao compartilhar uma foto de antes. "Depois de 35 anos, cortei o freio da língua", disse ele, que mostrou uma imagem logo depois do freio ser retirado no procedimento.

Eliezer mostra antes e depois de procedimento para retirar freio da língua — Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, a influenciadora digital Viih Tube contou que Ravi, de 4 meses, também passou pelo procedimento. A primogênita do casal, Lua Di Felice, de quase 2 anos de vida, também realizou o procedimento quando era mais nova. De acordo com a famosa, a cirurgia auxiliou a pequena na fala e na amamentação.

"Hoje foi dia do Ravi fazer a frenotomia. A Lua fez também e hoje fala, come e amamentou superbem! Ela tinha a língua presa", explicou a influenciadora. O pequeno está bem e em casa com a família.

Ansiosa para o aniversário de 2 anos de Lua, Viih Tube adiantou alguns detalhes da festa. Por meio das redes sociais, ela revelou alguns detalhes dos preparativos para o evento, que deve acontecer em abril, mês em que a bebê faz aniversário oficialmente. A famosa contou que, este ano, a pequena terá uma festa com o tema inspirado na boneca Barbie.

A festa de aniversário de 2 anos de Lua Di Felice deve acontecer no mesmo buffet onde Viih e Eliezer realizaram o chá revelação de Ravi, filho caçula do casal, localizado em São Paulo.

