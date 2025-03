Luana Piovani afirma que está 'totalmente assexual'

A atriz Luana Piovani, que já reclamou sobre a aparência dos homens, fala sobre a falta de atração em relação ao sexo oposto

A atriz Luana Piovani explicou estar em uma fase 'totalmente assexual' e insensível em relação aos homens, comparando sua vida amorosa a um jogo de caça. “Sabe quando você está com fome, a barriga está fazendo barulho, mas você está tão ocupada que de repente fala: ‘caraca, eu não comi nada e minha fome passou?’”.

Em entrevista à revista Marie Claire, a atriz revelou que sempre assumiu o papel de "caçadora" nos relacionamentos, mas que, nos últimos tempos, não tem encontrado alternativas. “Quando saía para caçar, não encontrava mais pesas, e isso estava me frustrando. Não é só uma questão de libido. É como se eu estivesse anestesiada. Não penso mais em homem, estou super tranquila”, revelou.

Atualmente morando em Portugal, a atriz explicou que está vivendo um período muito positivo. “Tenho me estudado, olhado para dentro, tentando entender se o que eu quero”.

Dado Dolabella fala sobre namoro com Luana Piovani

O ator e cantor Dado Dolabella surpreendeu ao fazer comentário sobre o antigo namoro com a atriz Luana Piovani. Em entrevista à Coluna Gente, da Veja, ele comentou como vê o relacionamento que eles tiveram.

"Não me arrependo de ter me relacionado com a Luana. Foi uma experiência que a gente precisava viver e que pelo menos, posso falar por mim, me fez evoluir, me fez crescer naquele momento. Tenho muita gratidão por tudo que vivemos", disse ele.

Então, o rapaz comentou sobre os atritos que eles tiveram na época da separação. "Tudo o que ela fala publicamente não conseguiu provar nada na Justiça. Não conseguiu ganhar uma instância, não conseguiu comprovar nada do que ela diz. Como ela não conseguiu o que ela queria, a condenação judicial, acho que ela tenta até hoje uma condenação social".

Leia também:Luana Piovani dispara indireta repleta de mistérios: ‘Cai a máscara’