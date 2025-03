Mariana Goldfarb relembra fim do casamento com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb marcou presença em um podcast e relembrou um momento difícil que viveu após o fim do seu casamento com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb marcou presença no podcast Almas Peregrinas e voltou a falar sobre o seu relacionamento com Cauã Reymond. A modelo contou que passou por um momento de profunda tristeza após o divórcio.

"Eu me separei há um ano e meio. Acho que no ano passado eu tive um processo de estado depressivo. Eu não chamo de depressão, mas eu passei por tristezas muito, muito profundas. Sair do quarto era difícil, malhar parecia uma coisa quase impossível de ser feita. A gente se cobra para estar bem, linda, feliz, mas a gente tem o direito de se sentir bem", disse ela.

A famosa também contou que costuma buscar apoio nas religiões. "Eu já fiz de tudo, várias religiões. Não sou uma pessoa que tem uma religião fixa ou cartesiana. Sou muito aberta e confio muito na minha intuição. Aprendi muito. A duras penas, eu aprendi a saber o que é bom para mim. Eu fui buscar a ayurveda, para a prevenção e a longevidade. É uma limpeza do corpo", contou.

Medo

A influenciadora Mariana Goldfarb abriu o coração em um vídeo compartilhado nas redes sociais na quarta-feira, 19. Na publicação, ela contou que se sentiu mal de madrugada, mas ficou com medo de pedir um remédio naquele horário.

"Amo ser mulher, mas ser mulher é também viver com medo. Ontem por volta de umas 4 e meia da manhã eu me senti mal e queria pedir um remédio na farmácia. Mas fiquei com medo tanto de dirigir até a farmácia mais próxima nesse horário, quanto pedir um Uber para me levar na farmácia ou pedir para entregar lá em casa, porque não queria abrir a porta do prédio para o entregador", iniciou ela.

"Então fiquei passando mal em casa porque eu não me sentia confortável, fiquei com medo de todas as alternativas. Fiquei pensando, se eu fosse homem será se eu teria medo? [...] Acho que não. E eu me considero uma mulher corajosa. E eu fiquei pensando nisso. Eu melhorei, mas fiquei passando mal porque não me sentia confortável com as alternativas que eu tinha", complementou.

Ela ainda disse amar toda a parte do feminino, mas não o lado que envolve o "medo de ser mulher". "Não amo a parte do medo de ser estuprada, violentada, assaltada de uma maneira mais fácil do que se eu fosse homem", refletiu ela, que questionou se as internautas já passaram por uma situação parecida.

