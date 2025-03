Virginia Fonseca desabafa sobre como se sente: ‘Não tá boa’

Prestes a fazer aniversário, a influencer Virginia Fonseca desabafa sobre como está se sentindo atualmente e cita lado místico

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao desabafar sobre como se sente atualmente. Prestes a fazer aniversário, ela contou que acredita estar no inferno astral. Isso porque a loira não está se sentindo muito bem emocionalmente.

"Minha cabeça não tá boa. Eu estou achando que eu estou no inferno astral e a Poli falou um trem de Mercúrio Retrógrado acontecendo. Acho que estou passando por isso. Cabeça não está boa, não. O humor está duvidoso”, disse ela.

E completou: "Meu aniversário é dia 6 e falaram que a gente entra no inferno astral 30 dias antes. Eu estou sentindo agora. 30 dias atrás eu não estava sentindo. O inferno astral deixa a gente meio triste, meio desanimado”.

Virginia completará 26 anos de idade no dia 6 de abril de 2025.

Desabafo sobre enxaqueca

Em 2024, Virginia Fonseca passou por um tratamento contra as dores de cabeça, que incluiu fisioterapia no crânio. Ao mostrar o médico aplicando injeções em seu pescoço, na ocasião, a influencer foi questionada por uma seguidora se as picadas a incomodavam.

"Essas agulhas não são nada perto das dores de cabeça que sinto. Pensa em você ter que viver todos os dias com dor e ter que seguir com a sua vida com dor, porque a vida não para. Os compromissos de mãe, os compromissos de empresária, os compromissos com vocês aqui [nas redes sociais], compromissos com a casa, compromissos da Virginia mulher, esposa...", respondeu.

"Não comentava todos os dias com vocês, porque chega a ser cansativo, mas não vivia um dia sem dor. Tinha noite que chorava, porque é angustiante você pensar: 'Será que vai ser assim para sempre?'. Então, tomaria até 100 agulhadas se fosse preciso", completou.

