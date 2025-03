Após 36 anos, Adriana Esteves decide não renovar contrato com a Globo

A atriz Adriana Esteves, no ar em Mania de Você, resolveu não renovar o contrato com a Rede Globo após 36 anos como contratada da emissora

Atualmente, Adriana Esteves está no ar como a Mércia em Mania de Você, novela exibida pela Rede Globo. Porém, após o fim da trama na próxima sexta-feira, 28, a atriz encerra um importante ciclo na carreira.

De acordo com informações de Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, após 36 anos como contratada fixa da emissora, Adriana decidiu não renovar o seu contrato.

No entanto, isso não significa que ela se afastará da atuação. Muito pelo contrário, já em abril Adriana retoma as gravações como Cibele na terceira temporada de Os Outros, série original do Globoplay.

Pausa na carreira

Adriana Esteves é considerada uma das maiores atrizes brasileiras. Brilhando mais uma vez no papel de Mércia, em Mania de Você, ela revelou à Contigo! Novelas que a trama pode ser sua última novela e falou sobre etarismo. Confira a entrevista;

Mania de Você pode ser sua última novela?

Atuar é minha vida. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar e descobri que meu ofício é a minha paixão. É uma sorte ser feliz com o nosso trabalho. Gosto de trabalhar. Não pretendo me aposentar. Mas talvez de novela, sim. Nem pensar de série, teatro. Mas novela é mais trabalhoso. Quando fiz Amor de Mãe, achei que seria a última. Depois da pandemia, vendo a importância da novela ajudando na saúde mental, mudei de ideia e estou aqui, feliz. Depois de Mania de Você, pretendo dar uma parada.

O que pensa da atual luta contra o etarismo? Como lida com a passagem do tempo?

Nos faz muito bem porque a gente se vê unido. Se posicionar contra isso nos faz bem. Essa pressão já me atravessou. As novas gerações precisam ver o mundo de outra forma, com outra consciência. Hoje, eu estou mais vaidosa e cuidadosa do que já fui. Me preocupo em estar plena com as pessoas que convivo, que trabalho. Esse é o sonho da minha mãe, que eu passe maquiagem, creme. Eu sou bem surfista, bem simples...

Seu filho, Felipe Ricca, acabou de estrear no audiovisual em Pedaço de Mim, da Netflix. Como ficou o coração de mãe?

Ele arrasou muito! A gente conversa, a gente torce. Acompanhamos tudo. Ele fez dois anos de Direito e disse que não era o que ele queria. Ele é otimo, se supera. É uma profissão difícil, você tem que ter talento, aptidão. Estou orgulhosa do meu filho, mas principalmente feliz que ele encontrou o que gosta. Isso que a gente espera para um jovem. Ele reage muito bem ao assédio de jornalistas, responde superbem, eu até falei que queria ser como ele. Com 24 anos, essa desenvoltura!

