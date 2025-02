Viih Tube revela que filho caçula realizou procedimento cirúrgico simples

A influenciadora Viih Tube contou que Ravi, seu filho caçula com Eliezer, realizou um procedimento simples já feito pela primogênita

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais no último domingo, 16, para contar aos seguidores que Ravi, de 3 meses, seu filho caçula com Eliezer, realizou uma frenotomia. O procedimeto cirúrgico simples trata-se de um corte parcial no freio lingual para que o bebê fique com a 'língua solta'.

Viih ainda revelou que a primogênita, Lua Di Felice, de quase 2 anos de vida, também realizou o procedimento quando era mais nova. De acordo com a famosa, a cirurgia auxiliou a pequena na fala e na amamentação.

"Hoje foi dia do Ravi fazer a frenotomia. A Lua fez também e hoje fala, come e amamentou superbem! Ela tinha a língua presa", explicou a influenciadora. O pequeno está bem e em casa com a família.

Em abril de 2024, Mavie, filha mais velha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, passou por um procedimento semelhante ao dos herdeiros de Viih Tube e Eliezer. Na época, a companheira do jogador de futebol explicou que a intervenção simples foi realizada em um consultório.

"Saiu em alguns lugares sobre o procedimento que a Mavie fez do freio da língua. Gente, é uma coisa normal, vários bebês fazem isso, inclusive na hora que nascem. Eu ia até comentar sobre isso, ia chamar os profissionais que estão nesse procedimento para informar vocês, até para mães saberem", disse Bruna Biancardi.

"Era um assunto que eu não fazia noção da importância de ter uma fono na hora do parto. Ela está bem, está ótima. Não foi uma cirurgia, é um procedimento que faz no consultório da dentista", acrescentou a influenciadora.

Viih Tube e Eliezer se batizam em igreja evangélica

Viih Tube usou as redes sociais no último sábado, 15, para dividir um momento especial com seus seguidores. A ex-BBB e influenciadora digital mostrou que ela e o marido, o também ex-BBB e influenciador digital Eliezer, foram batizados na água em uma igreja evangélica.

Ao compartilhar o vídeo, a mãe de Lua, de um ano, e Ravi, de três meses, abriu o coração. "Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo Deus! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, use a gente da forma que o senhor quiser! Será uma honra ser seus escolhidos! Obrigada pelo o que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você", escreveu a famosa na legenda; confira detalhes!

