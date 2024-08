Elaine Mickely mostra que passou madrugada em hospital: 'Sem previsão'

Esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, mostra que passou a madrugada em hospital como acompanhante e que não há previsão de alta

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, mostrou em sua rede social nesta quarta-feira, 07, que passou a madrugada no hospital. Sem dizer quem estava acompanhando, a ex-atriz global contou apenas que a pessoa não tem previsão de alta pelos próximos dois dias.

A mulher do apresentador do SBT tirou apenas uma foto da enfermaria onde estava e compartilhou o momento com sua fé. A famosa então falou sobre crer que deus opera milagres e que está ao lado de uma pessoa que ama muito.

"Hoje a minha madrugada foi aqui... Acompanhando uma pessoa muito amada e importante pra mim. Sem previsão de alta pelas próximas 48 horas!", escreveu sem dar muitos detalhes sobre quem seria e o que aconteceu.

Evangélica, Elaine Mickely, que contou como aconteceu a conversão dela e dos filhos para a mesma regilião do marido nos últimos anos, exibiu sua fé nas palavras. "Mas sabemos que temos um Deus de milagres, um Deus de promessas que cuida de cada detalhe sempre", falou.

Ainda em seus stories, Elaine Mickely falou sobre o filho ter dormido com a esposa apenas após o casamento religioso, mesmo tendo feito uma união civil semanas antes. Ela ainda mostrou o cardápio de bebidas sem álcool e revelou que já viveu dificuldade financeira com Cesar Filho.

