Elaine Mickely conta como ela e os filhos se tornaram evangélicos: 'Único'

Após mostrar sua fé na rede social e no casamento do filho, Elaine Mickely conta como ela e os herdeiros se converteram para a religião

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, contou como foi sua conversão e de seus filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar, para a religão Evangélica. Em sua rede social, ela abriu uma caixinha de perguntas e recebeu um questionamento sobre o assunto.

Ao compartilhar bastante de sua fé nas postagens e vídeos, além de ter mostrado como a religião afetou o casamento de seu herdeiro, de 21 anos, que só foi morar com a esposa após a união no religioso, e a festa não teve bebidas alcoólicas, a ex-atriz global explicou que Cesar já era da religião e que a conversão aconteceu para ela e os filhos.

"O Cesar sempre veio com a educação evangélica e eu com outro tipo de educação espiritural, há uns três, quatro anos atrás, foi quando Jesus foi apresentado pra mim e para os meus filhos, de uma maneira diferente, única, pontual, através do maravilhoso Andre Vitor, através da Patricia Leal, que são os nossos pais espirituais e eles nos deram um esclarecimento do que realmente é Jesus em nossas vidas", falou sobre quando aconteceu.

"Eles nos ensinaram a conhecer a palavra da Bíblia, a estudar, a entender a verdadeira razão de estarmos aqui e de que deus somente ele é o único senhor e salvador, que cuida de nossas vidas, pra mim, isso tocou de uma maneira profunda pra mim e pros meus filhos, o Cesar já era e que transformou nossas vidas, hoje vivemos melhor do que vivíamos", explicou.

Ainda em seus stories, Elaine Mickely falou sobre o filho ter dormido com a esposa apenas após o casamento religioso, mesmo tendo feito uma união civil semanas antes. Ela ainda mostrou o cardápio de bebidas sem álcool e revelou que já viveu dificuldade financeira com Cesar Filho.

