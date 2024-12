Duda Nagle fala sobre acidente da filha, Zoe: 'Mais uma lição'

Filha de Duda Nagle e Sabrina Sato, a pequena Zoe acabou se acidentando enquanto brincava e precisou imobilizar o braço

O ator Duda Nagle usou as redes sociais neste domingo, 8, para falar um pouco sobre o episódio de susto que passou com a filha, Zoe, nos últimos dias. A pequena de 6 anos, fruto de seu antigo casamento com Sabrina Sato, se acidentou enquanto brincava de hoverboard e acabou quebrando a ponta do cotovelo.

Por meio de seu Instagram oficial, Duda compartilhou um vídeo de Zoe contando o ocorrido e explicando que, devido ao gesso que precisou colocar no braço, precisará buscar outra roupa para a festa de seu aniversário, marcada para acontecer na próxima terça-feira, 10.

O famoso ainda tranquilizou o público e garantiu que a herdeira está se recuperando, apesar de ter chorado bastante no momento da queda. "'Viver é muito perigoso’. Às vezes a vida é dura como um chão de pedra. Às vezes, não dá tudo certo. Às vezes, o risco se concretiza… Mais uma lição para a vida da Zoe e do seu papai", iniciou ele na legenda da postagem.

"Nesta sexta-feira, minha filha se estabacou… Parecia estar tudo sob controle, o domínio já parecia ser maior que o risco… Achei que não precisava da munhequeira, cotoveleira e joelheira. E, do nada, o chão pareceu ter sumido, e começou uma missão em busca de um pronto atendimento médico e um raio X ao som de ‘tá doendo muito’ e de um choro bem sentido…", continuou.

Por fim, Duda Nagle ressaltou que Zoe sofreu somente uma fratura superficial e seguirá com o braço imobilizado pelas próximas semanas. "Foi um susto. Graças a Deus, foi uma fratura superficial do cotovelo (supracondiliana), com tratamento simples, sem cirurgia, apenas com imobilização de 4 a 6 semanas. Tomara!", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Duda Nagle e Sabrina Sato comemoram aniversário da filha com festa intimista

Recentemente, Duda Nagle encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a festinha que a filha, Zoe, ganhou para comemorar seu aniversário. A menina, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato, completou seis anos no dia 29 de novembro.

No feed do Instagram, o ator compartilhou fotos e vídeos da família reunida para celebrar a vida da pequena. Além dos papais, Zoe celebrou o novo ciclo ao lado dos avós, Leda Nagle, Kika Sato e Omar Rahal. A festa intimista foi decorada com muitos balões e flores, e a mesa contou com muitos doces e um bolo todo enfeitado; confira detalhes!

