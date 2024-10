Demi Moore dá atualização sobre estado de saúde de Bruce Willis

A família do ator revelou o diagnóstico de demência do ator em 2023; Demi Moore e Bruce Willis foram casados de 1987 a 2000

Recentemente Demi Moore foi ao programa da atriz Drew Barrymore e compartilhou detalhes sobre a saúde de seu ex-marido, Bruce Willis, que ator diagnosticado com demência no ano passado. Durante a entrevista, Drew lembrou com carinho do ator e perguntou sobre o estado atual dele:

“Quando fizemos (As Panteras), Bruce apareceu e participou do filme, e ele abre o filme. E tivemos a chance de trabalhar com ele”, disse Drew, referindo-se ao filme (As Panteras: Detonando) (2003), no qual Demi e Drew atuaram juntas. “Quero dizer, eu o conhecia desde quando ele era barman no Café Central! Eu o conheço minha vida inteira também. Como ele está agora?”, perguntou a apresentadora.

A atriz então respondeu com sinceridade: “Dadas as circunstâncias, ele está em uma situação estável”. A declaração foi uma forma delicada de atualizar o público sobre o estado de saúde do ator, que foi diagnosticado com demência frontotemporal. Vale lembrar que Demi, que foi casada com o astro de ‘Duro de Matar’ de 1987 a 2000 e juntos eles são pais de Rumer, de 36 anos, e Scout, de 33 e Tallulah.

Fortuna

O astro de Hollywood, Bruce Willis conquistou o coração dos seus fãs através de seus icônicos personagens em filmes de ação e comédia. Com o currículo lotado de grandes produções o astro conseguiu ele construir sua riqueza ao longo dos anos e tem fortuna estimada em mais de R$ 1,3 bilhão.

Willis começou sua carreira no teatro antes de ganhar fama na televisão e, eventualmente, no cinema. Sua carreira decolou com a série de televisão Moonlighting e, desde então, ele protagonizou inúmeros sucessos de bilheteria.

Essa fortuna bilionária foi construída ao longo de sua longa e bem-sucedida carreira em Hollywood, estrelando em diversos filmes de sucesso como Duro de Matar, Pulp Fiction e O Sexto Sentido mas é importante ressaltar que além de seu talento como ator, o astro possui outras fontes de renda.