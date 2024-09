Filha de Bruce Willis atualiza estado de saúde do pai

Tallullah Willis, filha de Bruce Willis, deu mais detalhes sobre o estado de saúde do pai. O ator foi diagnosticado com demência no ano passado

Nesta quarta-feira, 18, Tallullah Willis, filha caçula de Bruce Willis e Demi Moore, participou do programa Today. A atriz de 30 anos deu mais detalhes sobre o estado de saúde do pai, que foi diagnosticado com demência frontotemporal no ano passado.

"Ele está estável, o que nessa situação é bom", disse Tallullah, com otimismo. A moça também revelou que nem todos os dias são bons.

"Há dias dolorosos, mas há tanto amor. E isso realmente me mostrou que não devo tomar nenhum momento como garantido. E eu realmente acredito que seríamos melhores amigos. Eu realmente acho que ele está muito orgulhoso de mim", afirmou.

Bruce e Demi foram casados entre 1987 e 2000. Além de Tallullah, eles também são pais de Rumer, de 36 anos, e Scout, de 33. Desde 2009, o ator é casado com Emma Heming, com quem tem as filhas Mabel, de 12 anos, e Evelyn, de dez. O último trabalho do artista de 69 anos foi como Karl no filme Meia-Noite no Switchgrass, lançado em 2021.

Fortuna

O astro de Hollywood, Bruce Willis conquistou o coração dos seus fãs através de seus icônicos personagens em filmes de ação e comédia. Com o currículo lotado de grandes produções o astro conseguiu ele construir sua riqueza ao longo dos anos e tem fortuna estimada em mais de R$ 1,3 bilhão.

Willis começou sua carreira no teatro antes de ganhar fama na televisão e, eventualmente, no cinema. Sua carreira decolou com a série de televisão Moonlighting e, desde então, ele protagonizou inúmeros sucessos de bilheteria.

Essa fortuna bilionária foi construída ao longo de sua longa e bem-sucedida carreira em Hollywood, estrelando em diversos filmes de sucesso como Duro de Matar, Pulp Fiction e O Sexto Sentido mas é importante ressaltar que além de seu talento como ator, o astro possui outras fontes de renda.