Daiana Garbin abre álbum de fotos de viagem com o marido e a filha: "Especial"

A jornalista Daiana Garbin encantou os seguidores ao mostrar as fotos de suas férias com o marido, Tiago Leifert, e a filha, Lua

Daiana Garbin encantou os seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 22, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem em família.

Em uma das fotos postadas no feed do Instagram, a jornalista aparece brincando na praia com a filha, Lua, de três anos. Ela também surgiu sorridente ao lado do marido, o jornalista Tiago Leifert, e mostrou algumas paisagens do local que estava visitando.

"Alguns registros das nossas férias! Foi uma semana espetacular. Cada momento com nossa Lua é MUITO especial. Cada gargalhada, cada descoberta, cada novo olhar é uma emoção sem explicação. Obrigada, minha filha, por me fazer tão bem! Te amo, guri!", declarou Daiana.

Depois, ela também falou sobre a nova edição da Campanha de Olho nos Olhinhos. Lua, vale lembrar, foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge os olhos, e Daiana e Tiago passaram a alertar os pais sobre a doença. "E agora voltamos com tudo ao trabalho porque em setembro tem uma nova edição da Campanha de Olho nos Olhinhos e contamos com vocês!", completou.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Família linda, que Deus abençoe sempre", disse uma seguidora. "Lindas fotos", escreveu outra. "Lua está linda. Como cresceu", falou uma fã.

Tiago Leifert fala da saúde da filha, que luta contra câncer raro

O apresentador Tiago Leifert falou sobre o estado de saúde da filha, fruto do relacionamento com a jornalista Daiana Garbin. Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, um câncer raro que atinge os olhos, em outubro de 2021. Segundo o jornalista, a pequena leva uma vida normal dentro do possível e está frequentando a escola.

"Ela está muito sapeca, precisa de quatro adultos para vigiar - um em cada ponto cardeal - senão, ela foge. Ela é muito arteira, esperta e está bem. Está em tratamento ainda. O câncer vai demorar bastante para a gente poder comemorar alguma coisa, a gente tem o dia a dia, porque ele é traiçoeiro. Mas a gente tenta dar a ela a vida mais normal possível. Então, ela está na escola. Inclusive, está com uma virose, porque, na escola é assim, uma semana em casa, uma semana na escola. E está tudo bem, ela tem uma vida, dentro do possível, normal", disse ele ao portal Quem. Saiba mais!