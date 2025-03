Como está o filho de Bárbara Evans? Bebê de 1 ano foi picado por escorpião

Filho de Bárbara Evans, o pequeno Antônio, de 1 ano, foi picado por um escorpião dentro de sua casa no sábado, 15

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans atualizou o quadro de saúde do filho, Antônio, de 1 ano, picado por um escorpião no último sábado, 15. Apesar do susto, o menino está bem e não foi atingido pelo veneno do animal .

Neste domingo, 16, Bárbara usou as redes sociais para reforçar que o pequeno segue bem. Levado às pressas a um hospital, Antônio foi liberado pela equipe médica ainda na noite anterior e seguiu para casa com a família.

"Oi, pessoal! Passando para tranquilizá-los. Nosso pequeno está ótimo, teve uma noite excelente, acordou super bem. Então, está tudo bem, graças a Deus", declarou a filha de Monique Evans. Em seguida, a loira explicou que viajaria com o marido, Gustavo Theodoro, uma vez que o passeio já estava marcado há algum tempo.

"É uma viagem só eu e o Gustavo. O Antônio está bem, por isso resolvemos vir. As crianças ficaram com os avós. O Antônio está ótimo, brincando, correndo, comendo, está excelente", disse Bárbara Evans, por fim.

Ainda no sábado, 15, após os médicos afirmarem que o bebê estava bem, a modelo contou com calma como descobriu a picada do escorpião no filho. De acordo com a loira, o animal foi encontrado na sala de sua residência.

Ela ainda ressaltou que sua casa passa por dedetização mensalmente, mas por residir em um local perto da mata, alguns animais acabam aparecendo mesmo assim. "Um baita de um susto, mais um para a conta. Moramos no meio do mato. Então, estamos na área deles. O escorpião estava dentro da nossa sala, no chão, no tapete", disse ela. A famosa finalizou o relato agradecendo o carinho do público.

Vale lembrar que além dos gêmeos Antônio e Álvaro, Bárbara Evans e Gustavo Theodoro também são pais de Ayla, de 2 anos.

Médico faz alerta após bebê de Bárbara Evans ser picado por escorpião

Bárbara Evans (33) deixou os fãs preocupados na tarde deste sábado, 15, ao surgir aos prantos nas redes sociais. A campeã de A Fazenda 6 pediu orações para seu filho Antônio (1), gêmeo de Álvaro, fruto do seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro. O bebê foi picado por um escorpião na residência da família, no interior de São Paulo. Ela também é mãe da pequena Ayla (2).

A CARAS Brasil conversa com o Dr. Vital Fernandes Araújo, clínico geral, para entender a situação da criança neste momento e quais os cuidados necessários para evitar uma fatalidade; confira detalhes!

