Preta Gil revela qual é o verdadeiro risco de diagnóstico ao ir parar na UTI

Em desabafo surpreendente, a cantora Preta Gil abre o jogo sobre o verdadeiro diagnóstico que a levou à UTI em Salvador e qual é o principal cuidado em sua rotina

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar há poucos dias após ficar na UTI de um hospital em Salvador, na Bahia, após o carnaval. Ela precisou ser hospitalizada ao ser diagnosticada com uma infecção urinária. Agora, a estrela contou qual foi o verdadeiro diagnóstico e qual é o risco dele para sua vida.

A filha de Gilberto Gil contou que foi diagnosticada com Pielonefrite, que é uma infecção bacteriana nos rins. Ela disse que a infecção aconteceu no rim direito e que é perigoso caso a bactéria vá parar na corrente sanguínea . Por isso, os médicos precisaram agir rápido para salvá-la e evitar maiores complicações.

Inclusive, Preta contou que este é um risco que vai correr pelo resto da vida. Isso porque ela passou por uma longa cirurgia contra o câncer e também mexeu no ureter, no rim e na bexiga durante a retirada de tumores do abdômen. Além disso, ela usa sonda para urinar e o acessório facilita a entrada de bactérias no organismo .

"Oi, meus amores. Sumida daqui eu estava... Acho que vocês souberam que eu tive uma infecção urinária, uma pielonefrite, que era uma infecção no rim direito no caso. De novo, mais uma vez. Mas é uma coisa que eu já entendi que eu vou ter que saber lidar, porque vai ser recorrente. Primeiro porque eu estou com a sonda, né? Então a sonda já é um lugar que acumula muita bactéria e foi o que aconteceu comigo. Peguei uma bactéria, fui para o hospital correndo aqui em Salvador, eles foram bem ágeis no diagnóstico. Eu comecei a tomar antibiótico rapidamente. Então, enquanto eu estiver com a sonda, eu vou ter que tomar esse cuidado porque uma bactéria pode translocar para a corrente sanguínea. Foi o que aconteceu comigo", disse ela.

E completou: "Independente da sonda, eu tive que fazer um transplante no meu rim, no meu ureter no lado direito. Por conta de um tumor que eu tinha no ureter... Então essas questões urinárias -- no trato urinário e rim -- é um assunto que ficou delicado para mim. Eu vou ter sempre que tomar cuidado e prestar atenção. Não é algo que dependa de mim... O corpo que fala por si só. Mas eu estou bem, fui muito bem tratada aqui em Salvador, tive alta. Queria agradecer especialmente às enfermeiras, às técnicas de enfermagem, o pessoal da copa, da cozinha do Hospital Aliança Star, aqui em Salvador... Eu fui muito, muito, muito bem cuidada, como todos os pacientes são. E isso fez toda diferença na minha pronta recuperação. Sou muito grata ao Dr. Diogo, Dr. Adriano, Dr. Fred, Dr. Thomas, Mariana, que fez os meus curativos, enfim, muita gente boa, médicos excelentes que cuidaram de mim. Obrigada!".

Preta Gil tomou banho de mar em Salvador e mostrou a sonda. Assista ao vídeo abaixo:

