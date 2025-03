Bárbara Evans arrasa no look para curtir Carnaval após cinco anos

Em suas redes sociais, Bárbara Evans mostrou o seu look para curtir os desfiles das escolas de samba após cinco anos longe da folia

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Gustavo Theodoro, ela é mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antônio, de um ano.

A famosa ficou cinco anos longe do Carnaval, mas voltou para curtir a folia. Bárbara fez questão de mostrar o look escolhido para a Marquês de Sapucaí.

A artista escolheu um cropped preto com um decote estratégico, uma saia dourada com muito brilho e uma sandália prata de salto alto. Além disso, Bárbara apostou em uma maquiagem com tons de dourado.

"Depois de cinco anos, estou de volta! Bora Sapucaí", escreveu ela na legenda. As escolas que desfilam nesta segunda-feira, 3, são: Unidos da Tijuca, Beija-Flor de Nilópolis, Acadêmicos do Salgueiro e Unidos de Vila Isabel.

Desabafo

Na terça-feira, 25, a digital influencer desabafou após os três filhos ficarem doentes ao mesmo tempo. "Estou sumidinha daqui por questões de saúde. Voltamos da Bahia todos muito gripados, muito doentes. As crianças tiveram estomatite, estão curando agora só. Eu também estou gripadinha. Já fizemos teste de Covid, graças a Deus não é. Inclusive, eu já fiz várias vezes porque eu sou a que está há mais tempo gripada e quem tem criança em casa sabe o quanto é difícil ver nossos filhos doentes. Principalmente, a estomatite. Que negócio difícil porque eles ficam sem comer, é de partir o coração. Por essas questões que estou sumida daqui, estou dando todo meu suporte para as crianças. Hoje acordaram todos melhor graças a Deus", começou ela.

Em seguida, ela afirmou que seus filhos sempre serão sua prioridade máxima. "Desde quando eu me tornei mãe, eu sei que agora eu vivo por eles e para eles. Eles sempre vão estar em primeiro lugar. E o resto é resto até porque eu preciso pensar primeiramente nos meus filhos e na saúde de todos. Por isso estou sumida daqui, mas voltarei porque hoje eles acordaram bem e amanhã vão estar excelentes. Coisa de criança, a gente tem que saber lidar, mas o coração da mãe fica apertado com os filhos doentes, imagina os três de uma vez só", concluiu.

