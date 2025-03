Médico explica diagnóstico de Ana Maria Braga: 'Ainda pouco compreendido'

Síndrome do Túnel do Carpo

Apresentadora Ana Maria Braga passou por cirurgia em 2020 após receber diagnóstico pouco compreendido

Ana Maria Braga (75) passou por uma cirurgia de emergência em outubro de 2020 após receber diagnóstico de Síndrome do Túnel do Carpo, uma inflamação que atinge os nervos da mão e interfere na qualidade de vida do paciente. A apresentadora do Mais Você, da Globo, operou em um final de semana e retornou ao trabalho dias depois, com a mão direita enfaixada.

Na época, a global sentiu fortes dores na região por cerca de 20 dias. O diagnóstico veio após alguns exames e relato sobre sintomas. A cirurgia, no caso da estrela, foi o recomendada pela equipe médica para eliminar todo o incômodo.

CARAS Brasil conversa com o Dr. Guilherme Henrique Porceban, médico ortopedista especializado em cirurgia de coluna, para entender como identificar ou suspeitar da Síndrome do Túnel do Carpo. "É um problema bastante comum, mas ainda pouco compreendido", afirma.

"Os principais sintomas da síndrome incluem formigamento, dormência e dor nas mãos, especialmente à noite ou após esforços repetitivos. Muitas pessoas relatam sensação de choque ou fraqueza, dificuldade para segurar objetos e realizar movimentos simples, como digitar ou abrir potes", explica.

De acordo com o especialista, é importante ficar atento aos sinais e procurar ajuda médica para um diagnóstico correto e preciso. O tratamento pode ser incômodo, a exemplo da cirurgia e do pós-operatório.

"O tratamento inicial geralmente é conservador, envolvendo o uso de órteses para imobilizar o pulso, medicação anti-inflamatória, fisioterapia e exercícios específicos. Mudanças no estilo de vida e hábitos profissionais também ajudam bastante", diz.

De acordo com o médico, a Síndrome do Túnel do Carpo, diagnosticada na apresentadora, é provocada por movimentos repetitivos que sobrecarregam o pulso e as mãos. No entanto, doenças e condições, como diabetes e artrite reumatóide, podem causar o problema.

