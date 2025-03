Médica explica sintomas de gravidez após fala de Thaila Ayala: 'Mulheres costumam relatar'

Thaila Ayala fez um teste de gravidez após notar sintomas diferentes; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Fabiane Gama esclarece sobre o assunto

Thaila Ayala (38) surpreendeu ao compartilhar que fez um teste de gravidez na última quarta-feira, 12. Nas redes sociais, ela desabafou que optou por fazer após sentir um sono muito forte, o resultado deu negativo. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Fabiane Gama, médica ginecologista e obstetra, explica sobre o assunto e avalia atitude da atriz.

Nas redes sociais, Thaila explicou que fez o teste não só pelo sono excessivo, mas também por: "O que me deixou 'panicada' foi a sensação do leite [no peito], mas eu já tive isso umas duas vezes. Eu tenho DIU, sempre tive, só tirei para engravidar, vai continuar dando bom. Mas, pra vocês que estão aí na torcida, pararem com isso, eu não estou querendo [engravidar]", desabafou a atriz.

Segundo a Dra. Fabiane Gama, médica ginecologista, o aumento do sono pode sim ser um sinal de gravidez, mas esta não é uma característica exclusiva da gestação. A especialista explica por que muitas mulheres sentem sonolência quando estão grávidas.

"O aumento do sono pode ser sim um sinal de gravidez, embora não seja exclusivo desse período. Durante as primeiras semanas de gestação, as mulheres costumam relatar cansaço e sono excessivo. Isso ocorre devido às mudanças hormonais, principalmente o aumento da progesterona, que tem um efeito sedativo no corpo, favorecendo o sono", explica.

A ginecologista reforça qual o principal indicativo de gravidez: "É o atraso menstrual, mas as mulheres podem sentir sono e fadiga, náuseas e vômitos, alterações nas mamas, como dor e inchaço, alterações de humor e aumento de apetite".

QUANDO FAZER UM EXAME?

Thaila Ayala optou por fazer um exame para investigar se não estava grávida após apresentar sonolência excessiva. A Dra. Fabiane Gama esclarece quando é indicada para uma mulher realizar um teste de gravidez.

"É recomendado após o atraso da menstruação, que normalmente ocorre cerca de 14 dias após a ovulação em ciclos regulares. Se a mulher tiver ciclos irregulares, o ideal é aguardar pelo menos 2 semanas após a data em que sua menstruação normalmente viria", finaliza a Dra. Fabiane Gama ao analisar o caso da atriz Thaila Ayala.

