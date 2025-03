Médico explica diagnóstico de Tony Bellotto: 'Doença silenciosa'

Guitarrista do Titãs, o músico Tony Bellotto precisou se afastar dos palcos após receber um diagnóstico no começo deste mês; confira

Tony Bellotto (64), guitarrista dos Titãs, chocou ao revelar no começo do mês que possui um tumor no pâncreas e passará por cirurgia . Nas redes sociais, o perfil da banda divulgou um comunicado onde foi informado que o artista fará uma pausa temporária dos palcos. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica o diagnóstico do músico.

Nas redes sociais, Tony Bellotto desabafou sobre a doença:"Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado". O marido de Malu Mader (58) ainda afirmou:"Eu estou tranquilo e confiante, enfrentando tudo com coragem e dignidade".

Segundo o Dr. Jorge, o tumor no pâncreas é uma doença que exige bastante atenção, pois não costuma apresentar sintomas nas fases iniciais. E quando o diagnóstico é realizado tardiamente, acaba dificultando o tratamento.

"Câncer de pâncreas e geralmente uma doença silenciosa e que inspira muitos cuidados. Por não dar sintomas nos estágios iniciais, muitas vezes o diagnóstico é feito de maneira tardia o que dificulta o tratamento e as chances de cura", revela.

O tumor no pâncreas tem uma fama de ser agressivo, o oncologista esclarece: "Ele é geralmente agressivo por ser traiçoeiro, não apresentar sintomas que possam fazer o paciente procurar um médico, a não ser em estágios avançados", explica.

No caso de Tony Belloto, ele confessou que descobriu o tumor durante um exame de rotina e que já está sob cuidados médicos e que passará por uma cirurgia. O Dr. Jorge Abissamra Filho fala sobre a escolha de uma intervenção cirurgica.

"A cirurgia é recomendada em estágios mais iniciais, quando a doença ainda está restrita ao órgão e pode ser totalmente ressecada", finaliza o Dr. Jorge Abissamra Filho ao analisar o caso do músico Tony Bellotto.

