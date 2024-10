Como está Manoel Carlos? Filha detalha rotina do autor após diagnóstico de Parkinson

Afastado das novelas desde 2014, o autor Manoel Carlos vive uma vida discreta e ao lado da esposa em sua casa no Leblon

Atualmente, o autor de novelas Manoel Carlos vive uma vida discreta e longe dos holofotes. Aposentado desde 2014, ano em que escreveu a obra 'Em Família', o veterano tem seguido uma rotina leve e tranquila em sua casa, localizada no Leblon, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao 'Splash UOL', a atriz Júlia Almeida, filha de Manoel Carlos, contou detalhes do cotidiano do autor. De acordo com a artista, Maneco, como é carinhosamente chamado pelos fãs, ainda mantém uma conexão forte com o Leblon, local que serviu de inspiração para suas histórias.

"Ele ficou conhecido por escrever crônicas do dia a dia, do seu cotidiano, do seu ‘quintal’, que é o Leblon", disse Júlia, explicando que o pai, que está com 91 anos, costuma tomar sol pela manhã e ler jornais na área externa da residência.

Diagnosticado com Parkinson há cerca de seis anos, Manoel Carlos vive ao lado da esposa, Elisabety de Almeida, e possui assistência de cuidadores em sua casa. "Ele está doente, está com Parkinson, mas está bem. Está bem cuidado, com a minha mãe ao lado dele. Tem uma rotina que geralmente é dentro de casa", explicou ela.

Em recente conversa com a 'Veja', Júlia Almeida revelou que o dramaturgo gosta de reassistir seus trabalhos de sucesso. "Ele toma o sorvete dele na varanda ouvindo música clássica ou o [canto] dos passarinhos. Ele gosta de ler os jornais físicos, vê filme, assiste reprises das novelas dele. Recebe pouquíssimos amigos em casa", disse a atriz.

Para preservar o grande legado do autor de novelas, Júlia está produzindo o documentário 'O Leblon de Manoel Carlos'. O projeto, garante a artista, é apenas o primeiro de muitos que ainda estão em andamento, incluindo uma biografia do veterano.

"Meu pai e minha mãe fundaram a produtora Boa Palavra nos anos 1990 para organizar todos os trabalhos criativos do meu pai. Meu pai criava e minha mãe administrava. Agora, meu pai está com 91 anos, saiu de cena, e a minha mãe também, até para ficar muito do lado dele, e me passaram essa missão. São mais de 7.000 caixas que foram arquivadas e digitalizadas", declarou a filha de Maneco.

Os grandes sucessos de Manoel Carlos

Conhecido por criar as famosas Helenas da teledramaturgia brasileira, Manoel Carlos é autor de diversos folhetins de sucesso como 'Maria, Maria' (1978), 'Baila Comigo' (1981), 'Por Amor' (1997), 'Laços de Família' (2000), 'Mulheres Apaixonadas' (2003) e 'Páginas da Vida' (2006). Seu último trabalho nas telinhas foi 'Em Família', exibido em 2014 na TV Globo.

Atualmente, a trama 'Viver a Vida' (2009) está sendo reprisada no canal Viva. Júlia Almeida, por sua vez, atuou em grande parte das obras do pai.

