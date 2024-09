Filha de Manoel Carlos revela rotina do autor de novelas aos 91 anos

Filha de Manoel Carlos, a atriz Júlia Almeida contou que o autor de novelas está com dificuldades de andar: 'Assistido com cuidadores'

A atriz Júlia Almeida, filha do autor de novelas Manoel Carlos, falou um pouco sobre a rotina atual do pai, que está com 91 anos. Em entrevista ao canal 'Veja' no YouTube, a artista revelou que o veterano recebe poucas visitas em casa e enfrenta dificuldades para locomoção.

De acordo com Júlia, Maneco - como é chamado carinhosamente pelos fãs - está bem e, além da esposa, também conta com ajuda de cuidadores na residência. "Ele está em casa, a rotina é muito simples: ele toma café da manhã na piscina, está bem assistido com cuidadores, minha mãe não sai do lado dele", iniciou ela.

"Depois, ele pega um elevadorzinho porque ele já está com dificuldades de andar, e vai almoçar, ou seja, está comendo muito bem", continuou a atriz. Em seguida, a filha de Manoel Carlos revelou que o dramaturgo gosta de reassistir seus trabalhos de sucesso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boa Palavra (@boapalavra__)

"Ele toma o sorvete dele na varanda ouvindo música clássica ou o [canto] dos passarinhos. Ele gosta de ler os jornais físicos, vê filme, assiste reprises das novelas dele. Recebe pouquíssimos amigos em casa. Vou lá toda semana, a gente conversa sobre como ele gostaria de levar adiante o legado dele. Ele não gosta de sair muito", relatou Júlia Almeida.

Recentemente, a filha de Maneco revelou que o pai foi diagnosticado com Parkinson, uma doença sem cura. Ele realiza o tratamento há cerca de seis anos.

Conhecido por criar as famosas Helenas da teledramaturgia brasileira, Manoel Carlos é autor de diversos folhetins de sucesso como 'Maria, Maria' (1978), 'Baila Comigo' (1981), 'Por Amor' (1997), 'Laços de Família' (2000), 'Mulheres Apaixonadas' (2003) e 'Páginas da Vida' (2006).

Seu último trabalho nas telinhas foi 'Em Família', exibido em 2014 na TV Globo. Atualmente, a trama 'Viver a Vida' (2009) está sendo reprisada no canal Viva. Júlia Almeida, por sua vez, atuou em grande parte das obras do pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JÚLIA ALMEIDA (@jules_almeida)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JÚLIA ALMEIDA (@jules_almeida)

Manoel Carlos revela o motivo de chamar suas protagonistas de Helena

O prestigiado autor de novelas Manoel Carlos é conhecido principalmente por nomear as protagonistas de suas histórias de Helena. Após anos com várias atrizes de sucessos assumindo esse papel, o escritor revelou o motivo de sua escolha no documentário Tributo - Manoel Carlos, do Globoplay, que celebra os 91 anos do 'Maneco'.

No especial, Manoel falou sobre as especulações por trás da escolha do nome icônico e ainda confessou que se inspirou na mitologia grega para o nome; confira mais detalhes!