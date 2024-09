Maidê Mahl: Saiba o que a polícia fez sobre o caso

Polícia abre inquérito e define o ponto início da investigação sobre o caso da atriz Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias e está em estado grave no hospital

A atriz Maidê Mahl preocupou o mundo dos famosos ao ficar desaparecida por três dias. Agora, ela está internada em estado grave em um hospital de São Paulo. Enquanto isso, a polícia segue com as investigações e decidiu definir o que aconteceu com a jovem.

De acordo com o site G1, a Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para investigar o que aconteceu com a jovem. A investigação segue a linha de lesão corporal, já que o objetivo é esclarecer como ela se machucou.

Maidê foi encontrada com ferimentos no rosto e nas pernas, e também passou mal enquanto estava em um quarto de hotel. Atualmente, ela está em tratamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Vale lembrar que a atriz desapareceu no dia 2 de setembro no bairro de Moema. Ela ficou sem fazer contato com os amigos e a família por três dias. Então, os famosos iniciaram uma campanha nas redes sociais com a divulgação da foto dela em busca de informações sobre o seu paradeiro. A artista foi encontrada em um hotel no dia 5 de setembro e estava sozinha, machucada e debilitada. A jovem foi levada de ambulância para o hospital e segue em tratamento.

Amiga fala sobre Maidê Mahl

A atriz e modelo Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias e foi encontrada em um hotel de São Paulo na última quinta-feira, 5, está internada há uma semana no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nesta quinta-feira, 12, uma amiga dela atualizou sobre o quadro de saúde da artista e disse que ainda não tem um diagnóstico concreto.

Em contato com o site Gshow, Michelle Rodrigues contou: "A gente não tem nenhuma melhora no quadro. Ela tá estável, grave e estável, é o que a gente sabe. As informações estão vindo bem picadas, principalmente agora, porque é restrita a entrada e quem tá acompanhando é mais a mãe, então a gente tá se organizando para que outros amigos consigam ir, porque é um horário bem restrito".

E completou: "Sei que ela está sendo bem cuidada, que segue com o tratamento intensivo na UTI. Acredito que ela deva estar sedada, se ela tivesse acordada eles já teriam me avisado, com certeza absoluta. Agora a gente segue torcendo para que ela acorde logo, melhore logo, enfim, seguimos."