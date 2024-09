Maidê Mahl: Hospital divulga o primeiro boletim médico após internação

Atriz que ficou desaparecida por três dias, Maidê Mahl foi encontrada debilitada em um hotel e está internada em estado grave em um hospital

A atriz e modelo Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias, foi encontrada em um hotel de São Paulo na última quinta-feira, 5, e está internada em um hospital. Nesta sexta-feira, 6, o Hospital das Clínicas divulgou o primeiro boletim médico sobre o estado de saúde da artista.

O documento informou que ela está em estado grave, estável e recebendo cuidados intensivos de uma equipe multidisciplinar, informou o site G1. "Segue em estado grave e estável, recebendo cuidados intensivos. A equipe médica continua acompanhando de perto sua evolução, com suporte multidisciplinar e monitoramento contínuo. Todas as medidas necessárias para o cuidado e recuperação da paciente estão sendo tomadas", informaram.

A reportagem do G1 ainda informou que foram encontradas embalagens de produto tóxico no local onde ela estava e que existe a suspeita de que ela tenha ingerido o produto. Porém, a investigação segue em andamento e os detalhes sobre o que aconteceu com ela não foram descobertos.

Maidê foi encontrada sozinha em um quarto de hotel e estava com a respiração fraca e bastante debilitada. O Sam foi acionado para reanimá-la e ela foi encaminhada para o hospital. Agora, a investigação busca por imagens de câmera de segurança em busca de informações sobre o que aconteceu com a jovem enquanto estava desaparecida.

Quem é Maidê Mahl?

Geliane Maide Mahl é uma jovem atriz de 23 anos, natural do Rio Grande do Sul. Ela já atuou em séries de plataformas de streaming, como O Rei da TV, do Star+, na qual interpretou Elke Maravilha, e Vale dos Esquecidos, da HBO, na qual viveu a personagem Giovanna.

Nas redes sociais, ela também mostra que é modelo. Ela já fez ensaios fotográficos para editoriais. A jovem possui cerca de 14 mil seguidores no Instagram e faz poucos posts, sendo que o último deles é de abril de 2024. Maidê costuma postar seus ensaios fotográficos, momentos de suas viagens e selfies nos bastidores do trabalho.