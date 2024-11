Como está Lucilene Caetano? Jornalista recebe alta após 15 dias no hospital

Grávida, a jornalista Lucilene Caetano recebeu alta nesta quarta-feira, 12, após ser internada na UTI em um hospital de São Paulo

A jornalistaLucilene Caetano, ex-âncora da Band, recebeu alta hospitalar nesta quarta-feira, 12. Ela, que está à espera da quarta filha com Felipe Sertanejo, foi internada na UTI após contrair Influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e derrame pleural.

A informação foi compartilhada por ela nos stories de seu Instagram. "Boas notícias! Como queria escrever isso aqui e agora estou escrevendo! Estamos de alta! Só finalizando aqui os últimos detalhes, últimas medicações e já já vamos para casa! Terei um tempo de reabilitação do meu pulmão... Afinal foi bem grave e não significa que ele já esteja 100% como era", iniciou ela.

E completou: "Mas, meu organismo respondeu bem aos medicamentos e as orações! E graças a Deus, depois de 15 dias de tempestade... Agora a alegria! Eu sou um milagre! Eu e minha filha somos um milagre! E muito temos de testemunho agora para dar sobre tudo isso", finalizou.

Story de Lucilene Caetano (Reprodução/Instagram)

A internação de Lucilene Caetano

Nesta terça-feira, 12, a assessoria de imprensa de Lucilene Caetano informou que a jornalista havia passado para a unidade semi intensiva. "A Sra. Lucilene Caetano segue internada na Maternidade São Luiz Star. Evoluindo com melhora progressiva do quadro, com alta da UTI para semi intensiva. Bebê está bem", informou o comunicado.

Lucilene Caetano revelou a internação em um post nas redes sociais no final de outubro. "Essa não é o tipo de publicação que gosto de fazer, mas sei que devo uma satisfação aqui aos que me acompanham e acabei ficando dias sem postar nada. Estou na UTI ou melhor estamos! Eu e minha filha que trago no ventre. Tratando Influenza B, Pneumonia Bacteriana que tomou praticamente meu pulmão esquerdo e um pequeno derrame pleural que tive nos dois pulmões", disse ela em parte da publicação.

Durante o período que passou internada, ela agradeceu apoio do marido e também se emocionou com uma surpresa no hospital.

