Internada, Lucilene Caetano agradece apoio do marido: 'Lutamos juntos'

A jornalista Lucilene Caetano postou uma foto ao lado do marido, Felipe Sertanejo, e agradeceu o apoio que tem recebido durante a internação

Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, segue internada na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, para tratar um quadro de Influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e derrame pleural. Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista, que está à espera de sua quarta-feira, 12, postou uma foto no hospital ao lado do marido, ex-lutador de UFC Felipe Sertanejo, e faou sobre o apoio que está recebendo dele durante essa fácil.

"'Na saúde e na doença…' assim prometemos um ao outro diante do altar, além de tantas outras promessas diante de Deus. E agora vivemos isso na prática. Foi bem grave e eu quase parti dessa vez. Mas unidos em corpo e alma, lutamos juntos pela vida! Lutamos juntos para aqui estarmos dando testemunho sobre as bençãos de Deus que nos alcançou", começou o texto.

"Eu sempre falei pro Felipe que não tínhamos mais o direito de ficarmos doentes depois que nossos filhos chegaram. Que precisávamos nos cuidar sempre pois tínhamos vidas que dependiam de nós bem e saudáveis. E de repente… de forma tão inesperada uma "surpresa" dessas. Já são 14 dias fora de casa, num hospital, sob cuidados médicos. Com uma bebê sendo gerada e outros três em casa. E ele (que não é surpresa pra ninguém) ainda assim tem nos surpreendido. Assumiu meu papel em casa e muito bem vem exercendo seu papel de pai, marido e "dono de casa" durante todos esses dias. Mudou seus planos, agenda… pra cuidar de tudo", contou.

Lucilene agradeceu pela vida do marido. "Eu dou graças a todo momento por Deus ter me concedido um esposo tão especial. O melhor pai que nossos filhos poderiam ter… porque ele é paizão mesmo, companheiro, presente e atento ao crescimento e as necessidades dos nossos pequenos. Ele tem se dividido… quando os meninos estão na escola, fica comigo no hospital. E sei que será um super pai pra nossa menina! Que será babão, protetor, carinhoso e que ela o admirará e o terá como referência de homem", acrescentou.

A jornalista falou sobre a foto que os dois tiraram juntos no hospital. "Neste dia desta imagem eu havia saído da UTI e comemoramos juntos essa vitória! A alegria de saber que o organismo estava respondendo aos medicamentos, aos cuidados médicos e a todos que estavam rezando por nós. Sinto que a mão de Deus estava o tempo todo sobre mim e minha bebê. Tive experiências incríveis com Jesus vivendo tudo isso e sei que Nossa Senhora, minha mãezinha santíssima ficou o tempo todo intercedendo junto a seu amado filho Jesus por nós. Se eu já amava o meu marido, agora amo muito mais! Isso tudo só nos fortaleceu para o caminho da eternidade. Juntos até o céu! Te amo", finalizou a famosa, que é mãe de Theo, Davi e Zion.

Confira:

Lucilene Caetano se emociona com surpresa em hospital

O ex-lutador de UFC Felipe Sertanejo usou as redes sociais para compartilhar com o público novos registros de Lucilene. Em seus stories no Instagram, Felipe revelou que a esposa foi surpreendida com um belo presente de sua equipe médica.

No registro publicado pelo marido de Lucilene Caetano, ele mostrou que os profissionais de saúde levaram um varal com diversas fotos dos outros três filhos do casal. Visivelmente emocionada e com saudade dos pequenos, a jornalista não conseguiu segurar as lágrimas ao se deparar com a surpresa.

"A equipe preparou uma surpresa com fotos de nossa família para que amenize um pouco a saudade", escreveu Felipe na legenda da postagem. Em outro momento, o ex-lutador exibiu a companheira em pé no quarto fazendo alguns exercícios leves. "Que orgulho. Quem te viu há 8 dias não imaginava essa recuperação", disse ele. Confira!

