Grávida, Lucilene Caetano recebe alta da UTI e apresenta melhora

A jornalista Lucilene Caetano, que está com pneumonia e influenza, recebeu alta da UTI e passou para a unidade semi intensiva

Nesta terça-feira, 12, a assessoria de imprensa de Lucilene Caetano emitiu um novo comunicado sobre seu estado de saúde. A jornalista, que está à espera da quarta filha com Felipe Sertanejo, estava internada na UTI com pneumonia e influenza.

Felizmente, a famosa teve alta e passou para a unidade semi intensiva e a bebê segue sem complicações. Lucilene e Felipe já são pais de Theo, de oito anos, Davi, de cinco, e Zion, de dois.

"A Sra. Lucilene Caetano segue internada na Maternidade São Luiz Star. Evoluindo com melhora progressiva do quadro, com alta da UTI para semi intensiva. Bebê está bem", informou o comunicado.

Apoio do marido

Lucilene Caetano, ex-âncora da Band, segue internada na Maternidade São Luiz Star, em São Paulo, para tratar um quadro de Influenza B, que evoluiu para uma pneumonia bacteriana e derrame pleural. Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista, que está à espera de sua quarta filha, postou uma foto no hospital ao lado do marido, ex-lutador de UFC Felipe Sertanejo, e falou sobre o apoio que está recebendo dele durante essa fase.

"'Na saúde e na doença…' assim prometemos um ao outro diante do altar, além de tantas outras promessas diante de Deus. E agora vivemos isso na prática. Foi bem grave e eu quase parti dessa vez. Mas unidos em corpo e alma, lutamos juntos pela vida! Lutamos juntos para aqui estarmos dando testemunho sobre as bençãos de Deus que nos alcançou", começou o texto.

"Eu sempre falei para o Felipe que não tínhamos mais o direito de ficarmos doentes depois que nossos filhos chegaram. Que precisávamos nos cuidar sempre pois tínhamos vidas que dependiam de nós bem e saudáveis. E de repente… de forma tão inesperada uma surpresa"dessas. Já são 14 dias fora de casa, em um hospital, sob cuidados médicos. Com uma bebê sendo gerada e outros três em casa. E ele (que não é surpresa para ninguém) ainda assim tem nos surpreendido. Assumiu meu papel em casa e muito bem vem exercendo seu papel de pai, marido e "dono de casa" durante todos esses dias. Mudou seus planos, agenda… para cuidar de tudo", contou.

Lucilene agradeceu pela vida do marido. "Eu dou graças a todo momento por Deus ter me concedido um esposo tão especial. O melhor pai que nossos filhos poderiam ter… porque ele é paizão mesmo, companheiro, presente e atento ao crescimento e as necessidades dos nossos pequenos. Ele tem se dividido… quando os meninos estão na escola, fica comigo no hospital. E sei que será um super pai para nossa menina! Que será babão, protetor, carinhoso e que ela o admirará e o terá como referência de homem", acrescentou.

