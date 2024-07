Como é a vida de um paciente da imunoterapia? Especialista explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica como é o dia a dia de pacientes da imunoterapia

A imunoterapia é considerada como um dos tratamentos mais revolucionários no combate ao câncer, e já foi escolhida por diversas celebridades como Ana Maria Braga (75) e Simony (48). Apesar disso, muitos ainda não sabem como pacientes que fazem as sessões levam a vida. Confira a seguir.

De acordo com o médico oncologista Jorge Abissamra, os pacientes que fazem o uso de imunoterapia conseguem ter uma vida bem próxima ao normal, geralmente . "[Eles devem] evitar algumas medicações específicas como corticoide e medicações relacionadas ao alterações do sistema imune", explica, em entrevista à CARAS Brasil.

O especialista diz que, na maioria dos casos, o tratamento não tem muitos efeitos colaterais, e que as desvantagens geralmente são relacionadas à falta de resposta —e não a alguma sequela ou modificação na vida dos pacientes que fazem a terapia. "Só alguns tipos específicos de tumores respondem ao tratamento."

"Hoje, a minoria das doenças oncológicas e a falta de acesso pelos custos, podendo chegar até R$ 70 mil reais cada aplicação do tratamento", acrescenta o médico sobre o valor que o procedimento pode chegar. "Os tratamentos de imunoterapia, quando bem sucedidos, podem durar até dois anos."

O QUE É A IMUNOTERAPIA?

Abissamra diz que a imunoterapia é mais comum do que se imagina, e está presente em diversos hábitos do dia a dia, para além do combate ao câncer. Um exemplo disso é que a vacinação pode ser considerada como o tratamento.

"A imunoterapia é qualquer forma de tratamento que busque recuperar a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e controlar ou destruir a célula tumoral", acrescenta o médico sobre o tratamento.

Simony mostrou recentemente em seu perfil do Instagram que estava fazendo suas "gotinhas mágicas", como apelidou o tratamento. A artista vai ao hospital a cada 21 dias para tratar o câncer, e já falou sobre os benefícios da terapia em seu perfil do Instagram.

