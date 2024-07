Quais são os efeitos colaterais da imunoterapia? Especialista explica

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra dá detalhes sobre a imunoterapia, tratamento contra o câncer

Considerado um tratamento bastante inovador na luta contra o câncer, a imunoterapia tem se tornado mais comum com o passar do anos —e com isso algumas dúvidas também surgem. Pensando nisso, a CARAS Brasil conversou com um especialista sobre os possíveis efeitos colaterais que o procedimento pode causar.

De acordo com o médico oncologista Jorge Abissamra, a imunoterapia costuma ter um baixo índice de efeitos colaterais ao longo de seu tratamento . No entanto, alguns casos podem se relacionar a intensificação do sistema imunológico.

"Os efeitos estão relacionados a exacerbação do sistema imune", explica o especialista, em entrevista à CARAS Brasil. "Podendo inclusive desenvolver em alguns casos doenças auto-imune", acrescenta o médico sobre as possíveis complicações do tratamento.

Leia também: Em quais casos a imunoterapia é indicada? Entenda tratamento contra câncer

Apesar disso, o especialista afirma que o tratamento evoluiu. "O melhor conhecimento do sistema imunológico permitiu a criação de novos medicamentos para imunoterapia (os inibidores de checkpoints imunológicos), com potencial de eficácia muito maior e melhor perfil de efeitos colaterais."

O QUE É A IMUNOTERAPIA?

Abissamra diz que a imunoterapia é mais comum do que se imagina, e está presente em diversos hábitos do dia a dia, para além do combate ao câncer. Um exemplo disso é que a vacinação pode ser considerada como o tratamento.

"A imunoterapia é qualquer forma de tratamento que busque recuperar a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e controlar ou destruir a célula tumoral", acrescenta o médico sobre o tratamento que já foi feito por famosas como a cantoraSimony (48) e a apresentadora Ana Maria Braga (75).

Simony mostrou recentemente em seu perfil do Instagram que estava fazendo suas "gotinhas mágicas", como apelidou o tratamento. A artista vai ao hospital a cada 21 dias para tratar o câncer, e já falou sobre os benefícios da terapia em seu perfil do Instagram.

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: