Imunoterapia: Conheça tratamento feito por Simony e Ana Maria Braga

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o tratamento para câncer, que já foi feito por Ana Maria Braga e Simony

Considerado um tratamento inovador no combate ao câncer, a imunoterapia já foi uma opção para famosas como a cantora Simony (48) e a apresentadora Ana Maria Braga (75). No entanto, muitos ainda não sabem o que é esse ramo. Confira a seguir.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica que a imunoterapia é "qualquer forma de tratamento que busque recuperar a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e controlar ou destruir a célula tumoral".

O especialista diz que esse tipo de tratamento é mais comum do que se imagina, e que as vacinas são um exemplo da imunoterapia. Na última semana, Simony mostrou aos seguidores, através de uma publicação feita no Instagram, que estava em uma sessão do que ela chama de "gotinhas milagrosas" .

Abissamra também diz que, atualmente, houve um avanço no tratamento. "O melhor conhecimento do sistema imunológico permitiu a criação de novos medicamentos para imunoterapia (os inibidores de checkpoints imunológicos), com potencial de eficácia muito maior e melhor perfil de efeitos colaterais."

Simony retomou o tratamento em abril do ano passado, para curar um câncer no intestino descoberto em 2022. Recentemente, ela explicou, também em seu perfil do Instagram, que faz as sessões de imunoterapia a cada 21 dias.

Em agosto do ano passado, a apresentadora Ana Maria Braga também falou sobre o tratamento. Ela, que enfrentava um câncer metastático aproveitou o programa Mais Você para destacar a importância de dispobilizarem a imunoterapia no Sistema Únicos de Saúde (SUS).

"Em janeiro de 2020, a tomografia apresentou um quadro mais grave, pois o tumor já estava metastático, ou seja, estava em outros órgãos do corpo. É um depoimento que eu nunca dei, mas também nunca escondi nada de ninguém", explicou. "A imunoterapia teve um papel importantíssimo na minha cura."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE SIMONY MOSTRANDO O TRATAMENTO NO INSTAGRAM: