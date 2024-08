Enzo Celulari responde às críticas sobre ser ‘Nepobaby': “Não deveria”

Filho de Edson Celulari e Claudia Raia, Enzo Celulari admite ser 'nepobaby' e responde aos comentários negativos sobre o título

Na última quarta-feira, 28, Enzo Celulari marcou presença no Prêmio Grande Otelo de Cinema 2024. Dedicado cada vez mais ao mundo artístico, o empresário e estudante de cinema comentou sobre se identificar como 'nepobaby' e respondeu aos comentários negativos relacionados ao fato de ser filho de Edson Celulari e Claudia Raia.

Para quem não sabe, o termo 'nepobaby' surgiu nas redes sociais como uma abreviação de 'nepotism baby'. Apesar de polêmico, o conceito se refere a alguém que possui privilégios por ter parentes ou amigos em cargos de destaque. No caso de Enzo Celulari, ele recebe influência por ser filho de atores famosos no mundo artístico.

No entanto, Enzo não se intimida pelo termo e assume com orgulho o título de nepobaby. Em entrevista ao GShow durante o evento, ele rebateu as críticas: "Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais”, iniciou.

Apesar do privilégio, Celulari destacou que está buscando seu próprio espaço no ramo artístico: “Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício", disse o empresário, que agora foca no cinema: "É algo que me atrai muito, pensar o todo, ver aquela ideia nascendo, se desenvolvendo e vendo aquilo tudo sendo realizado”, pontuou.

Na sequência, Enzo afirmou que pretende atuar como produtor executivo no audiovisual: “Acho interessante e não vejo tantas pessoas jovens no Brasil fazendo isso. O foco agora é o estudo, se aprofundar cada vez mais, tenho estudado alguns projetos que têm aparecido e que tenho ido atrás”, destacou o artista, que está estudando cinema.

Inclusive, Celulari aproveitou para destacar que também estuda artes cênicas e pode aparecer nas telinhas no futuro. No entanto, ele pretende garantir que está apto para interpretar papéis com mérito próprio e não pretende usar o privilégio dos pais para obter sua carteira de ator: "É uma possibilidade, mas sem DRT jamais", reforçou.

