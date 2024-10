Claudia Raia esclarece por que Enzo Celulari está usando colar cervical

Depois que o influenciador Enzo Celulari apareceu usando um colar cervical, sua mãe, a atriz Claudia Raia, decidiu esclarecer o que aconteceu

Na noite desta terça-feira, 8, o influenciador Enzo Celulari apareceu nas redes sociais usando um colar cervical. Após os internautas se surpreenderem com a publicação, sua mãe, a atriz Claudia Raia, resolveu explicar o que aconteceu.

A atriz afirmou que o filho não está com nenhuma lesão, e que o equipamento de saúde está sendo usado somente por prevenção. “É preventivo”, disse ela ao portal Gshow, sem dar maiores detalhes sobre o assunto.

Na publicação compartilhada no Instagram, Enzo aparece em um vídeo ao lado do irmão caçula, Luca, de 1 ano e 8 meses. Usando o colar, ele mostra um momento de carinho. "Te amo.. Você está cuidando do irmão?”, questiona ele ao bebê, que esbanja fofura.

Na última quinta-feira passada, 3, o influenciador compartilhou imagens de uma viagem às Cataratas do Iguaçu, que fica entre o estado do Paraná e a Argentina. Na publicação, ele é visto participando de passeios radicais de bote pelas quedas d'água.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Enzo Celulari responde às críticas sobre ser 'Nepobaby'

Recentemente, Enzo Celulari marcou presença no Prêmio Grande Otelo de Cinema 2024. Dedicado cada vez mais ao mundo artístico, ele falou sobre se identificar como 'nepobaby' e respondeu aos comentários negativos relacionados ao fato de ser filho de Edson Celulari e Claudia Raia.

"Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício", disse o empresário, que agora foca no cinema: "É algo que me atrai muito, pensar o todo, ver aquela ideia nascendo, se desenvolvendo e vendo aquilo tudo sendo realizado", pontuou.

Na sequência, Enzo afirmou que pretende atuar como produtor executivo no audiovisual: "Acho interessante e não vejo tantas pessoas jovens no Brasil fazendo isso. O foco agora é o estudo, se aprofundar cada vez mais, tenho estudado alguns projetos que têm aparecido e que tenho ido atrás", destacou o artista, que está estudando cinema. Saiba mais!