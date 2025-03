Em tratamento contra o câncer, Tony Bellotto curte o dia na praia com a esposa

Tony Bellotto, guitarrista do Titãs, aproveitou o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro ao lado da esposa, Malu Mader

Tony Bellottoaproveitou o dia ensolarado neste domingo, 23, para ir em uma praia do Rio de Janeiro ao lado da esposa, a atriz Malu Mader.

O momento de lazer aconteceu alguns dias após o guitarrista do Titãs, de 64 anos, comunicar que iria se afastar dos palcos para se submeter a uma cirurgia devido à descoberta de um câncer de pâncreas. O artista foi flagrado sorridente ao dar um mergulho do mar com a amada, que estava usando um maiô preto.

Tony revelou como descobriu a doença. "Fazendo um exame de rotina, eu fui diagnosticado com tumor no pâncreas e vou passar por uma cirurgia, assistido pela doutora Fernanda Capareli e pelo Doutor Marcelo Cerqueira César Machado", disse.

Confira:

Tony Bellotto gradece apoio após revelar câncer no pâncreas

No último dia 10, Tony Bellotto, de 64 anos, veio, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Instagram, agradecer o apoio recebido dos fãs após revelar um tumor no pâncreas. Recentemente o guitarrista do Titãs contou que passará por uma cirurgia em breve. Além dos admiradores, o artista agradeceu à esposa, a atriz Malu Mader, ao postar uma foto ao lado dela.

"Agradeço as mensagens de apoio e carinho, não só aqui no Instagram, mas de todos que estão me enviando e dizendo palavras de conforto, sabedoria e incentivo. Amigos, família, fãs, simpatizantes. Isso me faz mais feliz e positivo. Agradeço também aos Titãs, que não deixam a peteca cair nos palcos, e me sinto ainda mais orgulhoso dessa banda. E agradeço principalmente a Malu, minha amada, que está SEMPRE ao meu lado, com um sorriso no rosto. Foto linda", escreveu na legenda da publicação.

