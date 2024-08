A atriz Claudia Alencar recebeu alta hospitalar após um longo período de luta contra problemas de saúde e falou sobre sua saúde

A atriz Claudia Alencar recebeu alta hospitalar na última quarta-feira, 31 de julho, após um longo período de luta contra problemas de saúde. Apesar de ainda não estar completamente recuperada, ela se sente bem mais disposta. Em conversa com a coluna Play, do jornal O Globo, a artista falou sobre sua saúde.

"Eu caminho, mas subir e descer escadas ainda é difícil. Já voltei à academia, com pesos mais leves. Ficar tanto tempo sem se exercitar seriamente faz mal para o corpo... Ficar seis meses internada me trouxe uma revelação: eu fico muito bem comigo mesma. Ficar comigo, com as minhas leituras, com os meus escritos, com os meus desenhos, tudo isso me encanta. Eu gosto da minha companhia", detalhou.

Se recuperando, ela ainda sente dores ao realizar alguns tipos de movimentos. "Quero me recuperar dignamente, porque ainda tenho dores... Mas é só isso. Depois de tudo o que passei, isso não é nada. Eu tomo um analgésico e pronto: acabou", disse ela sobre os planos para o futuro.

O que aconteceu com Claudia Alencar?

A atriz foi hospitalizada em dezembro de 2023 para uma cirurgia na coluna, mas acabou desenvolvendo uma infecção bacteriana. No dia 14 de junho, devido a dores intensas, precisou passar por uma nova operação. No total, entre internações e altas, Claudia passou seis meses no hospital, com parte desse tempo em estado grave.

E ela detalhou: "Eu tive duas internações. Duas vértebras minhas estavam sem cartilagem no meio, então o médico resolveu colocar seis pinos para que os ossos se afastassem. Nessa operação entrou uma bactéria, a Staphylococcus aureus. É a pior bactéria que existe e ela entrou na ferida".

" Meu corpo todo ficou inchado, tive que tomar antibiótico durante dois meses, sem sair da cama. Quando saí, ficava andando pelos corredores, já que o hospital não tinha um setor apropriado de fisioterapia", completou.

Por isso, ela foi transferida para outra unidade para começar o processo de reabilitação adequado. "De manhã, eu fazia fisioterapia. À tarde, musculação leve. Mas os pinos tinham mudado de lugar, eu estava sentindo dores e, por isso, precisei refazer a cirurgia", relembrou.