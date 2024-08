Recuperada, Claudia Alencar celebra alta hospitalar e declara: 'Eu venho com tudo'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Claudia Alencar atualiza seu estado de saúde e adianta próximos projetos na carreira

Em luta contra problemas na coluna desde dezembro de 2023, Claudia Alencar (74) tem motivos de sobra para comemorar, ela recebeu alta hospitalar na última quarta-feira, 31 de julho, após um longo período de luta contra problemas de saúde. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz atualiza seu estado de saúde, celebra recuperação e declara: "Eu venho com tudo".

A artista foi internada, inicialmente, por causa de complicações em uma cirurgia na coluna. Desde então, ela chegou a ir para uma clínica de reabilitação e voltou ao hospital em 21 de junho para a revisão cirúrgica de artrodese de coluna lombossacra.

Depois de todo esse processo, Claudia Alencar atualiza seu estado de saúde e reforça que está muito bem. A atriz relembra que precisou passar por um procedimento cirúrgico que teve complicações, depois disso precisou ficar hospitalizada por longo período.

"Eu estou sem dores, na minha operação da coluna entrou uma bactéria, eu fiquei muito mal, dois meses na cama sem levantar, foi horrível! E quando eu levantei, eu voltei para casa com muita dor na perna, voltei chorando e fizeram uma nova operação. Agora, graças a Deus, está tudo bem", declara.

Ela menciona que está recuperada, restam apenas algumas orientações médicas que deve seguir: "Não posso correr na esteira, fazer fisioterapia, alongamento na parte certa, ir devagar para que o corpo comece a se reacostumar, porque eu fazia musculação de segunda a sábado, fazia alongamento, esteira todos os dias, essa moleza toda passou! Eu tenho que ir bem devagarinho para não dar problemas."

NOVO CAPÍTULO EM SUA VIDA

Após esses longos meses internadas, Claudia Alencar vive uma nova fase em sua vida e confessa que passou utilizou desse período para se reconectar consigo mesma. Agora, a atriz já adianta seus próximos projetos na carreira.

"Nesses seis meses eu fiquei lendo o meu Shakespeare [menção ao escritor inglês], meditando muito, apreciando minha companhia, gostando de ficar tranquila, dar uma pausa. No hospital eu não sentia dores, [minha rotina] era ficar na cama, tranquila, com a mente bem aberta para que tivesse um céu sem nuvens na minha vida", confessa.

"Esse ano eu venho com tudo! Vou fazer um filme, com diretor inglês, Quentin Lewis, que é uma versão de Shakespeare do 'Rei Lear', eu vou fazer a Queen Lear, uma rainha da milica, vai se passar no Rio de Janeiro, respeitando o texto do escritor, mas adaptado ao Rio de Janeiro. São textos longos de uma beleza incrível", finaliza Claudia Alencar.

