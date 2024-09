Carlinhos Maia conta que o pai já realizou primeira sessão de quimioterapia

Diagnosticado com câncer no pâncreas, Virgilio, pai de Carlinhos Maia, iniciou o tratamento de quimioterapia contra a doença

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia atualizou o público sobre a saúde de seu pai. Em agosto deste ano, o famoso revelou que Virgílio foi diagnosticado com câncer no pâncreas após realizar exames de rotina.

Agora, Carlinhos contou que o pai já realizou a primeira sessão de quimioterapiae está bem. Por meio de suas redes sociais, ele compartilhou fotos de seu Virgílio no hospital ao lado da esposa, Maria Maia.

"A primeira já foi. Fez até selfie!", escreveu Carlinhos Maia na legenda da publicação. Recentemente, o humorista desistiu de viajar a trabalho para estar mais próximo ao pai, que estava prestes a iniciar a quimioterapia.

Na ocasião, Carlinhos já estava no aeroporto para embarcar para Milão, na Itália, quando comunicou sua decisão. "Eu sei que é uma oportunidade linda, tudo incrível, mas eu não estou [no clima]. Vim até o aeroporto para ter certeza. Eu gosto de estar ali, presente", declarou ele

"Foram muitos baques esses dias. Isso [o trabalho] era uma coisa que eu queria muito fazer, mas vão ter outras oportunidades. É muito longe. Meu coração diz para ficar em casa. Eu quero ficar mais tempo em casa com ele. Mas daqui a pouco eu volto com tudo para trabalhar", concluiu Carlinhos Maia.

Pai de Carlinhos Maia faz primeira sessão de quimioterapia - Reprodução / Instagram

Pai de Carlinhos Maia já retirou tumor

No final de agosto deste ano, Virgílio, pai de Carlinhos Maia, realizou uma cirurgia para a retirada do tumor. Na época, logo após o fim do procedimento, o humorista contou detalhes de sua conversa com o médico responsável.

"A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus", celebrou Carlinhos. De acordo com o cirurgião, apesar do tumor estar localizado em uma área bastante delicada, ele foi removido por completo na cirurgia. Com isso, ele já pode seguir com as sessões de quimioterapia.