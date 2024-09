Carlinhos Maia desiste de viajar para acompanhar tratamento do pai

Carlinhos Maia desistiu de sua viagem para Milão, na Itália, para poder estar mais próximo do pai, que está em tratamento contra um câncer

Nesta segunda-feira, 16, Carlinhos Maia desistiu de viajar para Milão, na Itália, para estar mais próximo do pai, que foi diagnosticado com câncer recentemente.

Em seu Instagram Stories, o famoso compartilhou alguns vídeos em que apareceu no aeroporto e comunicou sua decisão. "Gente, estou aqui no aeroporto. Meu pai foi hoje fazer a quimioterapia dele. Sabe quando seu coração não está...? Eu vou para casa", começou ele.

Em seguida, ele afirmou que seria uma ótima oportunidade de trabalho, mas que ele não está no clima. "Eu sei que é uma oportunidade linda, tudo incrível, mas eu não estou... Vim até o aeoroporto para ter certeza. Eu gosto de estar ali, presente. Foram muitos baques esses dias. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer, mas vão ter outras opirtuidades. É muito longe. Meu coração diz para ficar em casa. Eu quero ficar mais tempo em casa com ele. Mas daqui a pouco eu volto com tudo para trabalhar", concluiu.

Estado de saúde

O influenciador digital Carlinhos Maia usou as redes sociais para atualizar o público a respeito do quadro de saúde de seu pai, Virgílio. Nos últimos dias, o familiar do humorista foi diagnosticado com câncer de pâncreas e realizou uma cirurgia para retirada do tumor.

"Amanhã a gente vai buscar ele [no hospital], ele volta para casa com um enfermeiro e tudo mais porque ele vai ficar aqui com a gente até começar a quimioterapia… A recuperação dele tem sido muito boa. A gente foi lá com minha mãe todos esses dias e mandei trazer a irmã que ele ama muito e o sobrinho, ficaram com ele lá hoje… Com fé em Deus vai dar tudo certo", disse ele.

Em seguida, Carlinhos Maia informou que está um pouco ausente das redes sociais devido a preocupação. "Por enquanto vão me tendo em gotas", declarou o influenciador, pedindo para que o público tivesse paciência e compreendesse o momento delicado.