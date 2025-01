Cacau Protásio comenta processo de emagrecimento: 'Não tinha resistência'

A atriz Cacau Protásio, que emagreceu 30 quilos, decidiu cuidar melhor de sua saúde após notar dificuldades em seu dia a dia

A atriz Cacau Protásio adotou um novo estilo de vida nos últimos tempos e tem se dedicado bastante a uma rotina de exercícios e alimentação saudável. Em entrevista ao 'Extra', a artista abriu o coração ao comentar sobre o processo de emagrecimento e contou que decidiu cuidar da saúde após perceber que seu dia a dia estava sendo afetado.

"Estou num processo de emagrecimento porque não aguentar mais usar salto alto, não tinha resistência para trabalhar, ficar em pé, entrava em cena... Minha chave virou quando vi que não estava conseguindo trabalhar", declarou a famosa, que já perdeu 30 quilos.

Em seguida, Cacau Protásio ressaltou que busca não absorver as críticas voltadas ao seu corpo. "A maioria que fala do outro e se incomoda, reflete, na verdade, o que ela está sentindo. Quando fala demais, é porque não está bem com ela mesma. Mas não sigo o que as outras pessoas falam, não. Estou feliz do jeito que estou caminhando", disse a atriz.

Recentemente, durante participação no programa 'Mais Você', da TV Globo, Cacau revelou que está namorando com Luan Pedro. Esta é a primeira vez que a artista assume uma relação desde que anunciou o término de seu casamento de 13 anos com o fotógrafo Janderson Pires.

"Estou me permitindo viver, ser feliz. Eu tive um casamento de quase 13 anos, que deu certo, até certo ponto. E agora, vou completar 50 anos, então estou me permitindo a namorar, a ser feliz, a curtir a vida. Tudo que vier agora, eu recebo de coração aberto. Estou vivendo um momento maravilhoso, eu tenho um namoradinho mais novo", declarou a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cacau Protasio (@cacauprotasiooficial)

Cacau Protásio relembra encontro com Whoopi Goldberg na Itália

Cacau Protásio viveu momentos de muita emoção durante sua última viagem à Itália, realizada em 2024. Isso porque ela conheceu pessoalmente uma das pessoas que mais a influenciaram na carreira: Whoopi Goldberg. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz relembrou o encontro com a diva inspiradora e revelou detalhes por trás da conversa das duas; confira detalhes!

Leia também: Filha de Simony, Aysha Benelli explica processo de emagrecimento sem cirurgia