Cacau Protásio relembra encontro com Whoopi Goldberg na Itália: 'Ela é uma rainha'

Cacau Protásio (49) viveu momentos de muita emoção durante sua última viagem à Itália. Isso porque além de ter seu casamento abençoado pelo papa Francisco (87), ela conheceu pessoalmente uma das pessoas que mais a influenciaram na carreira: Whoopi Goldberg (68). Em entrevista à Revista CARAS, a atriz relembrou o encontro com a diva inspiradora e revelou detalhes por trás da conversa das duas.

“Sou fã dela desde que me entendo por gente. E tive a oportunidade de falar isso para ela, de dizer que ela é uma rainha, que eu a amo. Ela foi superatenciosa, carinhosa, simpática, disse que foi um prazer me conhecer e que iria acompanhar o meu trabalho. Fiquei extremamente feliz com essas palavras”, relembra a atriz, que no mesmo dia também conheceu o apresentador Jimmy Fallon (49) e o ator Chris Rock (59).

Na ocasião, Cacau estava de férias com o marido, o fotógrafo Janderson Pires, com quem aproveitou a ocasião para renovar os votos de casamento, trocar as alianças e receber a bênção do pontífice. “Amo comemorar a nossa união. Foi um momento mágico, único, sublime".

"Eu e o meu marido jamais vamos esquecer. Acredito que as bênçãos do papa Francisco trouxeram renovação para a nossa relação, que já era tão boa. Temos a sensação de que nosso amor se tornou ainda mais forte”, opina a humorista, que se emociona ao relembrar o carinho que recebeu do religioso: “Eu achei que era uma pegadinha! Eu chorava de emoção. Não quis contar nada para ninguém com medo de dar errado, guardei este segredo a sete chaves”, conta.

Ainda chocada com a experiência única, ela elogia a forma atenciosa como papa lida com cada fiel. “Até entrar no avião a minha ficha ainda não tinha caído. O mais legal foi perceber que ele é, de fato, uma pessoa iluminada, gentil, atenciosa, divertida e humana. Percebi que ele se esforçava para fazer com que as pessoas se sentissem confortáveis. Considero um presente divino”, festeja.

Fotos: Arquivo Pessoal