Cacau Protásio assume namoro com homem 14 anos mais jovem do que ela

Quatro meses após anunciar o fim do casamento, a atriz Cacau Protásio revela que está apaixonada novamente: ‘Me permitindo viver’

A atriz Cacau Protásio está apaixonada novamente! Cerca de quatro meses após anunciar o fim do casamento de 13 anos com Janderson Pires, ela assumiu que vive um novo relacionamento.

Durante o programa Mais Você, da Globo, a estrela contou que namora com Luan Pedro, que é 14 anos mais jovem do que ela. “Estou me permitindo viver, ser feliz. Eu tive um casamento de quase 13 anos, que deu certo, até certo ponto. E agora, vou completar 50 anos, então estou me permitindo a namorar, a ser feliz, a curtir a vida”, afirmou ela.

E completou: “Tudo que vier agora, eu recebo de coração aberto. Estou vivendo um momento maravilhoso, eu tenho um namoradinho mais novo”.

Cacau Protásio esteve no programa Mais Você por causa de sua participação no The Masked Singer. Ela interpretou a personagem Dona Lurdes no programa musical e foi desmascarada no último domingo, 26.

Cacau Protásio e Luan Pedro - Foto: Reprodução / Globo

Relembre como Cacau Protásio anunciou o fim do casamento

Em setembro de 2024, a atriz Cacau Protásio anunciou o fim do casamento de 12 anos com Janderson Pires. Em um post nas redes sociais, ela falou sobre a separação depois de tanto tempo de relacionamento.

Em um texto sincero, ela contou que a separação não foi decidida de forma repentina. Isso porque os dois já estavam há algum tempo tentando reacender o amor que sentiam um pelo outro quando se conheceram. Agora, eles chegaram à conclusão de que o melhor é se separar.

"Como tudo na vida tem um início, um meio a e as vezes um fim. E nós chegamos no nosso ponto final, Após 12 anos de uma união cheia de amor, companheirismo e tantas histórias, eu e Janderson decidimos encerrar nosso casamento. Essa decisão, como vocês podem imaginar, não foi tomada de forma repentina. Há algum tempo, percebemos que aquele brilho especial do nosso relacionamento havia começado a se apagar. Ainda assim, nos acreditamos, com todas as nossas forças, que valia a pena lutar. Fizemos questão de estar um ao lado do outro, em cada passo, tanto nos momentos profissionais quanto nos pessoais, tentando, com todo o nosso amor, reacender a chama que nos uniu por tantos anos. Cada instante foi uma tentativa sincera de resgatar o que tínhamos de mais bonito", disse ela.

E completou: "Porém, mesmo com todo o nosso esforço e dedicação, chegou o momento doloroso de aceitar que nossos caminhos, agora, precisam seguir em direções diferentes. Nossa separação foi decidida com muito amor, respeito e cuidado, porque, acima de tudo, queremos honrar a história que construímos juntos. O amor entre nós mudou, mas ele ainda existe, agora transformado em uma amizade profunda, aquela que nos uniu no início e que queremos preservar até o fim. Agradeço, de coração, todo o carinho e apoio que vocês sempre nos deram. Vocês foram parte dessa história, e é por isso que peço que compreendam e respeitem este momento tão difícil para nós. Apesar da dor, acreditamos que isso faz parte da jornada de cada um, um passo necessário para nosso crescimento e evolução. Com todo o nosso amor carinho, Cacau Protásio e Janderson Pires".