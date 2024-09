Buarque vai parar no hospital e passará por cirurgia: ‘Cheio de dor’

Ex-namorado de Bia Miranda, o cantor Buarque é levado às pressas ao hospital após acidente em encontro com fãs

O cantor Buarque, que é ex-namorado de Bia Miranda, levou um grande susto com sua saúde nesta sexta-feira, 6. Ele foi se encontrar com fãs em um posto de gasolina quando resolveu soltar fogos. Porém, o plano deu errado e um dos aparatos atingiu sua orelha.

Com isso, o rapaz precisou ser levado às pressas ao hospital e passará por cirurgia. Por meio das redes sociais, ele apareceu com um curativo na cabeça e contou que perdeu um pedaço da orelha.

"Assim que eu cheguei, fui soltar fogos e acabou voltando na minha orelha. A minha orelha caiu um pedacinho, vou ter que fazer uma cirurgia. Estou cheio de dor. Não vou ficar surdo. Mas estou aqui firme e forte, deus é bom”, disse ele.

E completou: "Vou operar e vai dar tudo certo. A orelha não vai ficar igual a outra”.

Buarque no hospital - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

DJ Buarque desabafa após Bia Miranda assumir novo namoro

Ex de Bia Miranda, DJ Buarque chamou atenção nas redes sociais após publicar um breve desabafo na noite de terça-feira, 3. Através de seus stories no Instagram, o músico compartilhou a foto de um jantar com uma legenda sugestiva.

"A cada hora que passa, são mais coisas horríveis e inacreditáveis que eu vejo. Resolvi dar uma espairecida e jantar! Que Deus abençoe a minha vida e do meu filho", escreveu Buarque na postagem. Em seguida, o artista mostrou que estava acompanhado do herdeiro, o pequeno Kaleb.

Apesar de não ter mencionado nomes, internautas passaram a apontar que o desabafo de Buarque teria sido uma indireta para a ex-companheira. Isso porque, momentos antes, Bia revelou que estava escolhendo aliança de compromisso com o novo namorado, Samuel Sant'anna.