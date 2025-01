Ricardo Vianna se manifesta após Lexa ser internada por complicação na gravidez

À espera de Sofia, sua primeira filha com o noivo Ricardo Vianna, a cantora Lexa está internada em um hospital em São Paulo

À espera de Sofia, sua primeira filha com o noivo Ricardo Vianna, a cantora Lexa está internada em um hospital em São Paulo após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. Nesta quarta-feira, 22, o companheiro da artista falou sobre o assunto em entrevista à Quem e pediu que as pessoas respeitem o momento do casal.

"Obrigado pelo carinho e preocupação de todos. Eu gostaria muito da ajuda de vocês para respeitarem esse momento para que eu possa me concentrar aqui na recuperação da Lexa e da minha filha. Toda nossa energia está voltada para isso no momento", falou ele.

Por que Lexa foi internada?

A cantora foi internada após desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia. A condição se refere a um diagnóstico de hipertensão arterial que surge, em geral, após a 20ª semana da gestação e antes do final da primeira semana, depois do parto.

Para priorizar a saúde, ela usou as suas redes sociais nesta terça-feira, 21, para anunciar que não irá desfilar no Carnaval deste ano."Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca. A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor", começou ela.

Em seguida, a artista revelou que adoraria desfilar grávida. "São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor… meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança. Venho agradecer publicamente a Unidos da Tijuca por todo amor e parceria, sempre me entreguei de corpo e alma para essa escola que tem o meu coração".

"Obrigada Presidente Fernando Horta por me abraçar e me entender (recebi seu recado, obrigada pelas palavras, estamos juntos) para toda comunidade tijucana o meu amor. Eu sempre fiz o que estava liberada para fazer. Quando nos tornamos mãe, tudo se faz novo! Eu louvo a Deus pela dádiva da vida, por me fazer mãe da Sofia e agora…esse é o meu maior foco. Obrigada Unidos da Tijuca, nunca será segredo o quanto eu te amo", concluiu.

